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6-летняя девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай! (видео)

Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.

Дзюба перед матчем с "Уфой" в подтрибунном помещении легонько дернул за косичку рыжеволосую девочку, которая выводила на игру Александра Кокорина, а потом свалил "вину" на стоявшего рядом мальчика.

"Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире", – сказала девочка, отправив воздушный поцелуй.

Видео
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 18:48
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6
(1)
№6 Написал: PavelTro Екатеринбург (Сегодня, 19:34) #
  • 0
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Болеет за:
«Урал»
8 лет
Регистрация: 28.08.2015
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
я так понял у русфутбола с новостями беда... публикуют всё подряд
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:17) #
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  •  (2)
online

Зачем это?
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skald
Как стишок у доски)

..ребёнок то чем тебе не угодил?

ай-я - яй..не хорошо...ребёнок просто прелесть.
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Skald (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Как стишок у доски)
Регистрация: 28.03.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
smiley Милота


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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