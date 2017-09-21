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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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6-летняя девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай! (видео)
Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Дзюба перед матчем с "Уфой" в подтрибунном помещении легонько дернул за косичку рыжеволосую девочку, которая выводила на игру Александра Кокорина, а потом свалил "вину" на стоявшего рядом мальчика.
"Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире", – сказала девочка, отправив воздушный поцелуй.
Видео
Дзюба перед матчем с "Уфой" в подтрибунном помещении легонько дернул за косичку рыжеволосую девочку, которая выводила на игру Александра Кокорина, а потом свалил "вину" на стоявшего рядом мальчика.
"Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире", – сказала девочка, отправив воздушный поцелуй.
Видео
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