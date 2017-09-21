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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА завтра объявит вердикт по "Спартаку"
Вердикт контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, который сегодня рассматривал дисциплинарное дело "Спартака", объявят завтра, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.
Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.
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