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УЕФА завтра объявит вердикт по "Спартаку"

Вердикт контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, который сегодня рассматривал дисциплинарное дело "Спартака", объявят завтра, сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 19:22
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