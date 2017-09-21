Почти идеальное дерби





Кубок России



1/16 финала





"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 3:2

"Динамо" из Санкт-Петербурга переиграл более сильного и известного соседа в рамках 1/16 Кубка России. О прекрасной игре с удалением, массовой стычкой и драмой - материал"Зенит" пошёл по своему особенному пути на первый матч команды в этом розыгрыше кубка России. Манчини выставил не основной состав, как "Спартак", но и не вытащил глухую молодёжь на белый свет, как это сделали днём ранее "армейцы". Впрочем, "Зенит" мог себе это позволить без лишнего утомления. Во-первых, скамейка у питерцев не в пример длиннее, а во-вторых, "сине-бело-голубым" не надо было никуда лететь или ехать. Удача свела "Зенит" с командой "Динамо" из их же города. Так что играла команда Манчини в гостях только де-юре. По факту, для лидера чемпионата это был домашний матч.Стартовые минуты получались достаточно степенными и традиционными. Явный фаворит прощупывал соперника, но не форсировал, желая добиться успеха малой кровью - дождаться чужого просчета и воспользоваться ей. Но не прошло и десяти минут, как нападающий Барсов эффектно рухнул после задержки от защитника Михи Мевля. И всё бы ничего, но игрок "Динамо" выходил один на один. Посему словенский футболист получил красную - и оставил команду в меньшинстве.Пока Манчини на скорую руку изобретал новую схему, а "зенитовцы" старались прийти в себя, "Динамо" не терял времени. У номинальных хозяев было несколько хороших моментов, но реализовать их не получилось. В любом случае, куда более скромный коллектив, выступающий в ФНЛ, начинал матч гораздо удачнее.На экваторе тайма игра выравнялась. "Зенит" привык к тому, что их меньше, начал атаковать, показывая хоть что-то напоминающее тот футбол, которого от "сине-бело-голубых" ждали до начала. Но без фанатизма, - "Динамо" тоже не тушевался и вполне убедительно демонстрировал, что в лидирующей группе ФНЛ они идут не зря.А в заключительной части встречи номинальные хозяева открыли счёт. Дал маху Лодыгин, нелепо сыгравший на выходе, - хотя и защитники "Зенита" тоже дали маху...Но этого "Динамо" было мало. Ещё до перерыва они отгрохали ещё один мяч и окончательно усложнили задачу противнику. В меньшинстве и с минус два, да с такой игрой - "сине-бело-голубым" надо было что-то придумывать."Зенит" начал давить после перерыва и отпускал соперников с большой неохотой. Фактические хозяева прибавили в игровом плане и агрессии. Видимо, итальянский специалист всё же нашёл нужные слова."Динамо" с давлением не справился. Сначала не очень здорово сыграл вратарь Книга, пропустивший после дальнего удара, а затем, почти сразу же, второй гол "Зенита" оформил Полоз. После такого, конечно, фавориты встречи понеслись вперед на эмоциональной волне.Оставшиеся полчаса "Зенит" давил и создавал хорошие эпизоды, но "Динамо" каким-то чудом выстоял. Книга больше не ошибался, а вот нападающие "сине-бело-голубых" были не слишком удачливы.Питерцам навряд ли стоило бояться дополнительного времени. Все-таки состав играл не основной. Так что "Динамо" могло быть и потяжелее в этом моменте.В дополнительно времени больше шансов было у команды Манчини, но "Зенит" воспользоваться этим не сумел. Неудачно сыграл Дриусси, а потом и Кузяев. "Динамо" терпел и ждал. Ждал своей возможности.За десять минут до грозящейся серии пенальти молодой полузащитник Капленко отличился вновь, завалив в штрафной Барсова (в первый раз игрок дал жару в эпизоде со вторым пропущенным "Зенитом" голом). "Динамо" вновь вышло вперёд, а Манчини поспешно выпустил Дзюбу...Но Артём ничего поделать не смог. Так что "Зенит" стал ещё одним клубом премьер-лиги, вылетевшим из кубка в первом же раунде.