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Почти идеальное дерби

Почти идеальное дерби"Динамо" из Санкт-Петербурга переиграл более сильного и известного соседа в рамках 1/16 Кубка России. О прекрасной игре с удалением, массовой стычкой и драмой - материал Rusfootball.info

Ни кони, ни мясо

"Зенит" пошёл по своему особенному пути на первый матч команды в этом розыгрыше кубка России. Манчини выставил не основной состав, как "Спартак", но и не вытащил глухую молодёжь на белый свет, как это сделали днём ранее "армейцы". Впрочем, "Зенит" мог себе это позволить без лишнего утомления. Во-первых, скамейка у питерцев не в пример длиннее, а во-вторых, "сине-бело-голубым" не надо было никуда лететь или ехать. Удача свела "Зенит" с командой "Динамо" из их же города. Так что играла команда Манчини в гостях только де-юре. По факту, для лидера чемпионата это был домашний матч.

Вот это поворот!

Стартовые минуты получались достаточно степенными и традиционными. Явный фаворит прощупывал соперника, но не форсировал, желая добиться успеха малой кровью - дождаться чужого просчета и воспользоваться ей. Но не прошло и десяти минут, как нападающий Барсов эффектно рухнул после задержки от защитника Михи Мевля. И всё бы ничего, но игрок "Динамо" выходил один на один. Посему словенский футболист получил красную - и оставил команду в меньшинстве.

Теперь будет веселее

Пока Манчини на скорую руку изобретал новую схему, а "зенитовцы" старались прийти в себя, "Динамо" не терял времени. У номинальных хозяев было несколько хороших моментов, но реализовать их не получилось. В любом случае, куда более скромный коллектив, выступающий в ФНЛ, начинал матч гораздо удачнее.

Упрочили место Лунева

На экваторе тайма игра выравнялась. "Зенит" привык к тому, что их меньше, начал атаковать, показывая хоть что-то напоминающее тот футбол, которого от "сине-бело-голубых" ждали до начала. Но без фанатизма, - "Динамо" тоже не тушевался и вполне убедительно демонстрировал, что в лидирующей группе ФНЛ они идут не зря.

А в заключительной части встречи номинальные хозяева открыли счёт. Дал маху Лодыгин, нелепо сыгравший на выходе, - хотя и защитники "Зенита" тоже дали маху...

Крутые "динамовцы"

Но этого "Динамо" было мало. Ещё до перерыва они отгрохали ещё один мяч и окончательно усложнили задачу противнику. В меньшинстве и с минус два, да с такой игрой - "сине-бело-голубым" надо было что-то придумывать.

И они придумали

"Зенит" начал давить после перерыва и отпускал соперников с большой неохотой. Фактические хозяева прибавили в игровом плане и агрессии. Видимо, итальянский специалист всё же нашёл нужные слова.

"Динамо" с давлением не справился. Сначала не очень здорово сыграл вратарь Книга, пропустивший после дальнего удара, а затем, почти сразу же, второй гол "Зенита" оформил Полоз. После такого, конечно, фавориты встречи понеслись вперед на эмоциональной волне.

Но дополнительное время всё-таки наступило

Оставшиеся полчаса "Зенит" давил и создавал хорошие эпизоды, но "Динамо" каким-то чудом выстоял. Книга больше не ошибался, а вот нападающие "сине-бело-голубых" были не слишком удачливы.

Питерцам навряд ли стоило бояться дополнительного времени. Все-таки состав играл не основной. Так что "Динамо" могло быть и потяжелее в этом моменте.

***

В дополнительно времени больше шансов было у команды Манчини, но "Зенит" воспользоваться этим не сумел. Неудачно сыграл Дриусси, а потом и Кузяев. "Динамо" терпел и ждал. Ждал своей возможности.

За десять минут до грозящейся серии пенальти молодой полузащитник Капленко отличился вновь, завалив в штрафной Барсова (в первый раз игрок дал жару в эпизоде со вторым пропущенным "Зенитом" голом). "Динамо" вновь вышло вперёд, а Манчини поспешно выпустил Дзюбу...

Но Артём ничего поделать не смог. Так что "Зенит" стал ещё одним клубом премьер-лиги, вылетевшим из кубка в первом же раунде.



Кубок России

1/16 финала


"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 3:2


Голы:Кулишев, 37, Барсов, 43, Кулишев, 112 (пен) - Паредес, 60, Полоз, 62.

"Динамо": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов (Коваленко, 84), Соловьёв (Маркосов, 73), Коротаев (Киреенко, 64), Барсов.

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков (Кузяев, 55), Нобоа (Дзюба, 113), Капленко, Паредес, Ригони, Полоз (Дриусси, 73).

Предупреждения: Песегов, 32, Цвейба, 74, Капленко, 110, Маркосов, 117.

Удаление: Мевля, 10.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 22:39
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(2)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пора за Кубок деньги давать, на пироженное ,лимонад, туда, сюда..тогда команды премьеры и будут играть основными составами..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: nikitin.nico Санкт Петербург (Сегодня, 22:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так играть нельзя! А Лодыгина из команды надо выгнать
Регистрация: 20.02.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wilshere
Какой по счету трофей Дзюба взял?

Дзюба счастлив и Зенит тоже, что Артёмку спасли от подлого говна
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какой по счету трофей Дзюба взял? Сбился с счету
Регистрация: 4.05.2014
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