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Стал известен стартовый состав "Динамо СПБ" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Динамо СПБ" на матч 1/16 финала Кубка России с "Зенитом".

"Динамо СПБ": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв, Коротаев, Барсов.

Запасные: Зайцев, Житников, Пасько, Коваленко, Козлов, Сарамутин, Почипов, Батютин, Авраменко, Маркосов, Киреенко.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 19:43
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