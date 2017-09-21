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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (33)
Стал известен стартовый состав "Динамо СПБ" на матч с "Зенитом"
Стал известен стартовый состав "Динамо СПБ" на матч 1/16 финала Кубка России с "Зенитом".
"Динамо СПБ": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв, Коротаев, Барсов.
Запасные: Зайцев, Житников, Пасько, Коваленко, Козлов, Сарамутин, Почипов, Батютин, Авраменко, Маркосов, Киреенко.
"Динамо СПБ": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв, Коротаев, Барсов.
Запасные: Зайцев, Житников, Пасько, Коваленко, Козлов, Сарамутин, Почипов, Батютин, Авраменко, Маркосов, Киреенко.
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