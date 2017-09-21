Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария восстановился от травмы задней поверхности бедра, сообщает L’Equipe.Аргентинец получил повреждение в расположении национальной команды. Таким образом, 29-летний футболист сможет принять участие в матче с "Монпелье".