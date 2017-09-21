Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Анхель Ди Мария восстановился от травмы задней поверхности бедра

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария восстановился от травмы задней поверхности бедра, сообщает L’Equipe.

Аргентинец получил повреждение в расположении национальной команды. Таким образом, 29-летний футболист сможет принять участие в матче с "Монпелье".
Теги: Ди Мария ПСЖ
Сегодня, 20:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.