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Титульный спонсор будет платить "Реалу" ежегодно 70 миллионов евро

"Реал" продлил контракт с титульным спонсором Fly Emirates, сообщает Palco23. Отметим, что мадридский клуб с компанией из ОАЭ сотрудничают с 2013 года.

По новому контракту "Реал" будет получать 70 миллионов евро в год. Соглашение сторон теперь рассчитано до лета 2022 года.
Теги: Реал
Сегодня, 20:30
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