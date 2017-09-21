Титульный спонсор будет платить "Реалу" ежегодно 70 миллионов евро

"Реал" продлил контракт с титульным спонсором Fly Emirates, сообщает Palco23. Отметим, что мадридский клуб с компанией из ОАЭ сотрудничают с 2013 года.По новому контракту "Реал" будет получать 70 миллионов евро в год. Соглашение сторон теперь рассчитано до лета 2022 года.