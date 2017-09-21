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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Титульный спонсор будет платить "Реалу" ежегодно 70 миллионов евро
"Реал" продлил контракт с титульным спонсором Fly Emirates, сообщает Palco23. Отметим, что мадридский клуб с компанией из ОАЭ сотрудничают с 2013 года.
По новому контракту "Реал" будет получать 70 миллионов евро в год. Соглашение сторон теперь рассчитано до лета 2022 года.
По новому контракту "Реал" будет получать 70 миллионов евро в год. Соглашение сторон теперь рассчитано до лета 2022 года.
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