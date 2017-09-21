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"Олимпиец" Николая Писарева выбил "Уфу" Семака из Кубка России

Нижегородский "Олимпиец" обыграл "Уфу" в матче 1/16 финала Кубка России.

Следующим соперником подопечных Николая Писарева будет "Шинник".

Кубок России

1/16 финала

"Олимпиец" - "Уфа" 1:1 (4:1 по пенальти)

Гол: Малякров, 57 - Абдулавов, 90+3

"Олимпиец": Анисимов, Филин, Маляров, Хрипков, Абрамов, Каретник, Щербак (Ламбарский, 61), Фомин, Фролов (Горбунов, 71), Аюпов, Манзон

"Уфа": Шелия, Никитин (Табидзе, 61), Тумасян, Сухов, Салатич, Зубарев, Карп, Сафрониди (Стоцкий, 66), Сысуев, Абдулавов, Кротов

Предупреждения: Щербак, 41, Беляков, 90
Теги: Олимпиец Уфа
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