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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:09
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16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
"Олимпиец" Николая Писарева выбил "Уфу" Семака из Кубка России
Нижегородский "Олимпиец" обыграл "Уфу" в матче 1/16 финала Кубка России.
Следующим соперником подопечных Николая Писарева будет "Шинник".
Кубок России
1/16 финала
"Олимпиец" - "Уфа" 1:1 (4:1 по пенальти)
Гол: Малякров, 57 - Абдулавов, 90+3
"Олимпиец": Анисимов, Филин, Маляров, Хрипков, Абрамов, Каретник, Щербак (Ламбарский, 61), Фомин, Фролов (Горбунов, 71), Аюпов, Манзон
"Уфа": Шелия, Никитин (Табидзе, 61), Тумасян, Сухов, Салатич, Зубарев, Карп, Сафрониди (Стоцкий, 66), Сысуев, Абдулавов, Кротов
Предупреждения: Щербак, 41, Беляков, 90
Следующим соперником подопечных Николая Писарева будет "Шинник".
Кубок России
1/16 финала
"Олимпиец" - "Уфа" 1:1 (4:1 по пенальти)
Гол: Малякров, 57 - Абдулавов, 90+3
"Олимпиец": Анисимов, Филин, Маляров, Хрипков, Абрамов, Каретник, Щербак (Ламбарский, 61), Фомин, Фролов (Горбунов, 71), Аюпов, Манзон
"Уфа": Шелия, Никитин (Табидзе, 61), Тумасян, Сухов, Салатич, Зубарев, Карп, Сафрониди (Стоцкий, 66), Сысуев, Абдулавов, Кротов
Предупреждения: Щербак, 41, Беляков, 90
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