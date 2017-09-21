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"Арарат" проиграл "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" – "СКА-Хабаровск" завершился победой клуба премьер-лиги – 2:1.

Кубок России

1/16 финала

"Арарат" - "СКА-Хабаровск" 1:2

Голы: Квевескири, 50, Казанков, 69, Калинский, 82

"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, (Рыжов, 86), Квевескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, (Давидян, 86), Тобоев.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, (Федотов, 65), Барбаро
Теги: Арарат СКА-Хабаровск
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