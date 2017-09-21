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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
"Арарат" проиграл "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России
Матч 1/16 финала Кубка России "Арарат" – "СКА-Хабаровск" завершился победой клуба премьер-лиги – 2:1.
Кубок России
1/16 финала
"Арарат" - "СКА-Хабаровск" 1:2
Голы: Квевескири, 50, Казанков, 69, Калинский, 82
"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, (Рыжов, 86), Квевескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, (Давидян, 86), Тобоев.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, (Федотов, 65), Барбаро
Кубок России
1/16 финала
"Арарат" - "СКА-Хабаровск" 1:2
Голы: Квевескири, 50, Казанков, 69, Калинский, 82
"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, (Рыжов, 86), Квевескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, (Давидян, 86), Тобоев.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, (Федотов, 65), Барбаро
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