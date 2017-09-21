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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Крылья Советов" выбили "Локомотив" из Кубка России
Матч 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив" завершился победой хозяев поля – 3:2 д.в.
Кубок России
1/16 финала
"Крылья Советов" - "Локомотив" 3:2
Гол: Башкиров, 52, Пейчинович, 89 (авто.), Кленкин, 110 - Алексей Миранчук, 80, Кверквелия, 90+1
"Крылья Советов": Конюхов, Немчанинов (Ланин, 78), Зотов, Таранов (Чочиев, 91), Надсон, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко (Самодин, 68)
"Локомотив": Медведев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 90), Ротенберг (Рыбусь, 60), Миранчук Антон, Игорь Денисов, Тарасов, Фернандеш (Алексей Миранчук, 46), Лысов, Эдер
Предупреждения: Башкиров, 37, Тарасов, 89, Михалик, 100, Конюхов, 115
Кубок России
1/16 финала
"Крылья Советов" - "Локомотив" 3:2
Гол: Башкиров, 52, Пейчинович, 89 (авто.), Кленкин, 110 - Алексей Миранчук, 80, Кверквелия, 90+1
"Крылья Советов": Конюхов, Немчанинов (Ланин, 78), Зотов, Таранов (Чочиев, 91), Надсон, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко (Самодин, 68)
"Локомотив": Медведев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 90), Ротенберг (Рыбусь, 60), Миранчук Антон, Игорь Денисов, Тарасов, Фернандеш (Алексей Миранчук, 46), Лысов, Эдер
Предупреждения: Башкиров, 37, Тарасов, 89, Михалик, 100, Конюхов, 115
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