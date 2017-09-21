Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" выбили "Локомотив" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив" завершился победой хозяев поля – 3:2 д.в.

Кубок России

1/16 финала

"Крылья Советов" - "Локомотив" 3:2

Гол: Башкиров, 52, Пейчинович, 89 (авто.), Кленкин, 110 - Алексей Миранчук, 80, Кверквелия, 90+1

"Крылья Советов": Конюхов, Немчанинов (Ланин, 78), Зотов, Таранов (Чочиев, 91), Надсон, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко (Самодин, 68)

"Локомотив": Медведев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 90), Ротенберг (Рыбусь, 60), Миранчук Антон, Игорь Денисов, Тарасов, Фернандеш (Алексей Миранчук, 46), Лысов, Эдер

Предупреждения: Башкиров, 37, Тарасов, 89, Михалик, 100, Конюхов, 115
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 21:07
Напечатать
16
(5)
№16 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Riders1990
Цитата: boralex
Широко шагать с нашим составом нельзя... Походу слились из менее значимого. Хотя боролись.. Токо Питеру по силам в меньшинстве с 2:0 вывозить.

Ты не прав еще Тосно так может)

Тосно чудо сотворило, а Питеру реально по силам перевернуть игру.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№15 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Широко шагать с нашим составом нельзя... Походу слились из менее значимого. Хотя боролись.. Токо Питеру по силам в меньшинстве с 2:0 вывозить.

Ты не прав еще Тосно так может)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№14 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Широко шагать с нашим составом нельзя... Походу слились из менее значимого. Хотя боролись.. Токо Питеру по силам в меньшинстве с 2:0 вывозить.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Волевая победа Самары!
Регистрация: 14.08.2010
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы самарцы, рад за Тихонова !


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: Климак 32 (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (1)
online

все против нас, с учетом кадрового голода может оно и к лучшему.


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Игорь футболист
ФНЛ и ПФЛ в этом году ПЛ отделываеает по полной..


Самый кайф, если СКА Хабаровск чашку возьмет.
Во, европоцам щастье летать будет!
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Отличный матч , настоящий, Кубковый...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ребята играли молодцами, но ошибка Печки и недоработка отдельных игроков при обороне своих ворот не позволили зацепиться даже за пенальти.
Ну и атака сыграла снова плохо, столько моментов растранжирили.
Обидно конечно, но нужно думать о будущем.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: Dragon (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ювентус»
матч просто супер,КС бились с сумашедшей самоотдачей,болельщики красавцы поддерживали весь матч,играли в добротный футбол,все должно было закончиться в основное время,но говнофутбол Палыча это конечно нечто,паравозы хотели из штанишек выпрыгнуть,но Тиша пресек эти поползновения на корню, показав характер,в результате паровозы и в кубке убились,так еще и Ростов полную сраку огурцов накидает,Браво Крылья,Браво Тихонов!
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
ФНЛ и ПФЛ в этом году ПЛ отделываеает по полной..


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Локо тоже не фартануло.Могли выиграть


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (3)
online

Мда, это год ФНЛ. Забили "премьерцы" на кубок совсем!
Регистрация: 18.03.2013
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (6)
online

Нда....неожиданностей выше крыши. Но всё заслуженно.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Crowley172 (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
online

Капец. В этом году точно клуб из фнл выиграет кубок..
Регистрация: 15.10.2016
№1 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 21:08) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Молодцы ребята, вырвали победу в упорной борьбе.
Регистрация: 30.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.