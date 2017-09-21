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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
"Динамо" СПб обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России
"Динамо" СПб в дополнительное время одержало победу над "Зенитом" и вышло в 1/8 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Динамо" СПб - "Зенит" 3:2
Голы: Кулишев, 37, Барсов, 43, Кулишев, 112 (пен) - Паредес, 60, Полоз, 62.
"Динамо": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов (Коваленко, 84), Соловьёв (Маркосов, 73), Коротаев (Киреенко, 64), Барсов.
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков (Кузяев, 55), Нобоа (Дзюба, 113), Капленко, Паредес, Ригони, Полоз (Дриусси, 73).
Предупреждения: Песегов, 32, Цвейба, 74, Капленко, 110, Маркосов, 117.
Удаление: Мевля, 10.
Кубок России
1/16 финала
"Динамо" СПб - "Зенит" 3:2
Голы: Кулишев, 37, Барсов, 43, Кулишев, 112 (пен) - Паредес, 60, Полоз, 62.
"Динамо": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов (Коваленко, 84), Соловьёв (Маркосов, 73), Коротаев (Киреенко, 64), Барсов.
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков (Кузяев, 55), Нобоа (Дзюба, 113), Капленко, Паредес, Ригони, Полоз (Дриусси, 73).
Предупреждения: Песегов, 32, Цвейба, 74, Капленко, 110, Маркосов, 117.
Удаление: Мевля, 10.
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