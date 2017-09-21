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"Динамо" СПб обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России

"Динамо" СПб в дополнительное время одержало победу над "Зенитом" и вышло в 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Динамо" СПб - "Зенит" 3:2

Голы: Кулишев, 37, Барсов, 43, Кулишев, 112 (пен) - Паредес, 60, Полоз, 62.

"Динамо": Книга, Юрганов, Бабенков, Бычков, Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов (Коваленко, 84), Соловьёв (Маркосов, 73), Коротаев (Киреенко, 64), Барсов.

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков (Кузяев, 55), Нобоа (Дзюба, 113), Капленко, Паредес, Ригони, Полоз (Дриусси, 73).

Предупреждения: Песегов, 32, Цвейба, 74, Капленко, 110, Маркосов, 117.
Удаление: Мевля, 10.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 22:32
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№93 Написал: trent (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Знатно зинку нагнули...?


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№92 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
вонь позора воняет до БЕЛГОРОДА.

сильно! laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№91 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Ленинградцы молодцы! Вперёд за Питер!!

Дебил,ты же не из Ленинграда.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№90 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Цитата: serge59
Сенсация!
ОПГ Аргентина, недовольная наличием российских футболистов в основе и на скамейке, цинично сплавляет главного тренера Зенита, проигрывая матч на своём поле команде Первой Лиги, которая даже не особо старалась победить.
Скандал! Позор! Как убивали Зенит!

P.S. Срочно в номер! По информации от уборщицы Баклан Арены Дзюба обвинил Тренеришку Манчини в позорном поражении клуба, на что итальянский тренер угрожал Артёму мафией и "цементными башмачками". Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.

Эко некоторых вставляет...
"Тебе бы романы писать, начальник." (с)

Писдабол... ты сцука прежде чем цитировать - хоть фильм пересмотри, если башка дырявая. А не отсебятину пиши, баклан smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№89 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фурсенко: до матча с Динамо Спб мы скорректировали задачу.
Два трофея. Чемпионат и Лига Европу. Нах.уй говночашу русскую. Подавай нам европейскую.
Регистрация: 22.09.2007
№88 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: бульбаш
А если ВОНЮЧИИ ПРОСРУТ ВСЕ ТУРНИРЫ СКОЛЬКО ВОНИ БУДЕТ ,МАНЧИНИ ТРЕНЕРИШКО ОН УЖЕ ЗУБИК ТОЧИТ .

flushed мля...бульбаши то оказывается бывают ипанутей некоторых белоруссов

Иди проспись,встанешь вымойся ,а то вонь позора воняет до БЕЛГОРОДА.
Регистрация: 8.05.2016
№87 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Мочилин

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№86 Написал: Critique (Сегодня, 22:58) #
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online

Жалко. Спартаку было бы интереснее (и полезнее) с бомжами в кубке слесхнуться.
Регистрация: 17.04.2017
№85 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Смотрящий
Хотел. чтобы он с ЦСКА в финале играл.

будете иметь дело с Динамо Питер!
В финале! blush

Да с удвоенным вольствием!))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№84 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 22:57) #
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online

Цитата: serge59
Сенсация!
ОПГ Аргентина, недовольная наличием российских футболистов в основе и на скамейке, цинично сплавляет главного тренера Зенита, проигрывая матч на своём поле команде Первой Лиги, которая даже не особо старалась победить.
Скандал! Позор! Как убивали Зенит!

P.S. Срочно в номер! По информации от уборщицы Баклан Арены Дзюба обвинил Тренеришку Манчини в позорном поражении клуба, на что итальянский тренер угрожал Артёму мафией и "цементными башмачками". Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.

Эко некоторых вставляет...
"Тебе бы романы писать, начальник." (с)


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№83 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
Хочешь Выиграть Чемпионат России? - слейся в кубке!

епть...какой богатый опыт...с пятнадцатой попытки


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№82 Написал: grisha (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: redneck man
взять ту же Испанаю

Для начала возьми Северную Корею - у нас немного лучше, пока
Испанию он берёт - Вовка Бонопарт )))))))))))))))))))))))))))))
)))))
Регистрация: 19.04.2017
№81 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
После этой игры,Точилина можно назвать Манчилин blush

Мочилин тогда уже.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№80 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:54) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
А если ВОНЮЧИИ ПРОСРУТ ВСЕ ТУРНИРЫ СКОЛЬКО ВОНИ БУДЕТ ,МАНЧИНИ ТРЕНЕРИШКО ОН УЖЕ ЗУБИК ТОЧИТ .

flushed мля...бульбаши то оказывается бывают ипанутей некоторых белоруссов


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№79 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Отличная игра, отличное дерби..Динамо Точилина очень и очень прилично смотрелось..Манчини один косяк допустил,защитную линию ротировал..прямо как Дон Каррера, любит он защитную линию тасовать..Вот защита два гола и привезла..Наверное хороший прилив свежей крови будет, ежели в премьере заиграют Енисей, Кр.Советов, питерское Динамо..Тамбов...Точилину рановато петь дифирамбы, но что характерно, этот состав Динамо почти весь играл во второй лиге, а сейчас успешно играет в ФНЛ и на Кубок..У того же Олимпийца из Н.Новгорода примерно такая же ситуация с составом, но где Динамо и где Олимпиец по турнирной таблице..хотя Уфе бой дал и прошел, правда по пенальти, в следующий круг Кубка..

После этой игры,Точилина можно назвать Манчилин blush


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№78 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
мясо а вам не западло бороться за говночашку да еще и с пердивщиками? smile

А те, кто с нами будет бороться за Кубок - выбор тех, кто будет с нами бороться за Кубок.
Выбор остальных - их выбор.
А за кубок в своё время бились насмерть!
И твой ЦСКА тоже, кстати!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№77 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хочешь Выиграть Чемпионат России? - слейся в кубке!
Регистрация: 26.12.2008
№76 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Цитата: darmidon 7
если свиньи выиграют кубок визгу будет. Ситуация как в прошлом чемпионстве

А если ВОНЮЧИИ ПРОСРУТ ВСЕ ТУРНИРЫ СКОЛЬКО ВОНИ БУДЕТ ,МАНЧИНИ ТРЕНЕРИШКО ОН УЖЕ ЗУБИК ТОЧИТ .

Представляю, что бы сейчас творилось, будь главным тренером Плаческу. Питер бы залило не от поднявшей свой уровень Невы, а от соплей тренера и особо внушаемой части города smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№75 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«МЮ»
Самое прикольное, что болельщикам бомжей "ссы в глаза - божья роса"...и это всей стране видно невооруженным глазом...))))))))))))))))))))
))))
Регистрация: 8.08.2012
№74 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:51) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не видел в начале матча камнты бомжей типа:
- хорошо бы наши слились с этой говночашки;
- хорошо бы не выпустил тренер Педереса с Кузяевым, Ригони и Дриусси.
- нахрен не нужен кубок, а Фурсенко со своими тремя трофемя пусть идет в ж.опу.

А сейчас то, быстро переобулись в своих каментах confused
Регистрация: 22.09.2007
№73 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: leopold366
Удивляет игра тех, кому дали шанс проявить себя, а они с радостью в дерьмо попрыгали.


А чем Вам игра не понравилась? Оч зрелищный матч получился, в отличие от большинства за кубок. Манчини опять экспериментировал, а где ещё как не в таких играх.
Регистрация: 15.03.2012
№72 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ленинградская битва....динамо идет дальше ..удачи им и побед..а зениту все силы на европу и чемпионат!!!!
Регистрация: 16.05.2011
№71 Написал: Бриг (Сегодня, 22:50) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Отличная игра, отличное дерби..Динамо Точилина очень и очень прилично смотрелось..Манчини один косяк допустил,защитную линию ротировал..прямо как Дон Каррера, любит он защитную линию тасовать..Вот защита два гола и привезла..Наверное хороший прилив свежей крови будет, ежели в премьере заиграют Енисей, Кр.Советов, питерское Динамо..Тамбов...Точилину рановато петь дифирамбы, но что характерно, этот состав Динамо почти весь играл во второй лиге, а сейчас успешно играет в ФНЛ и на Кубок..У того же Олимпийца из Н.Новгорода примерно такая же ситуация с составом, но где Динамо и где Олимпиец по турнирной таблице..хотя Уфе бой дал и прошел, правда по пенальти, в следующий круг Кубка..
Регистрация: 21.11.2016
№70 Написал: grisha (Сегодня, 22:50) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: darmidon 7
если свиньи выиграют кубок визгу будет.

Свиньи и кубок ?
Скорее свинья налетит на Земную ось ___________________
Регистрация: 19.04.2017
№69 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:50) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
grisha.
Цитата: utekay
Динамо(СПб) - в премьеру, спортаг - в пердив....будет справедливо

Ты хотел сказать Динамо с Зенитом поменять лигами, Спартак то сегодня ни при чем.
Регистрация: 20.03.2014
№68 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: darmidon 7
если свиньи выиграют кубок визгу будет. Ситуация как в прошлом чемпионстве

А если ВОНЮЧИИ ПРОСРУТ ВСЕ ТУРНИРЫ СКОЛЬКО ВОНИ БУДЕТ ,МАНЧИНИ ТРЕНЕРИШКО ОН УЖЕ ЗУБИК ТОЧИТ .
Регистрация: 8.05.2016
№67 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:49) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serge59
Сенсация!

больше на свежие новости из Спартака похоже


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№66 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Хотел. чтобы он с ЦСКА в финале играл.

будете иметь дело с Динамо Питер!
В финале! blush


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№65 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: BAFOMET
utekay,
Тебя давно пора в дурдом - вот это будет справедливо...

Не спеши... подумай...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№64 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«МЮ»
Сенсация!
ОПГ Аргентина, недовольная наличием российских футболистов в основе и на скамейке, цинично сплавляет главного тренера Зенита, проигрывая матч на своём поле команде Первой Лиги, которая даже не особо старалась победить.
Скандал! Позор! Как убивали Зенит!

P.S. Срочно в номер! По информации от уборщицы Баклан Арены Дзюба обвинил Тренеришку Манчини в позорном поражении клуба, на что итальянский тренер угрожал Артёму мафией и "цементными башмачками". Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.
Регистрация: 8.08.2012
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