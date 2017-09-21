Алан Чочиев: "Крылья" хотели победить больше, чем "Локомотив"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев помог своей команде выбить из кубка России "Локомотив" (3:2, доп.время) и после матча согласился ответить на вопросы корреспондентаИвана Долинина.- Очень равная игра была, но, мне кажется, сейчас эмоции уже не на первом месте, поскольку через три дня у нас важнейшая игра в Красноярске.- Мне кажется, любой футболист в любой игре отдается по полной - кубок это или чемпионат. Все наши ребята отдавали себя на 100 процентов.- Мы были в таком же состоянии, как и "Локомотив". Сегодня мы больше хотели победить просто.- Все очень просто - в воскресенье будет игра за первое место в ФНЛ. "Енисей" наш прямой конкурент в борьбе за выход в Премьер-Лигу. Этот матч в плане чемпионата чуть-чуть важнее, чем сегодняшний.- Мне кажется, это не главный фактор. Надо просто выходить и играть в свой футбол так, как мы до этого делали. Нам надо делать то, что у нас получалось ранее, и все будет хорошо.