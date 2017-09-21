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Алан Чочиев: "Крылья" хотели победить больше, чем "Локомотив"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев помог своей команде выбить из кубка России "Локомотив" (3:2, доп.время) и после матча согласился ответить на вопросы корреспондента Rusfootball.info Ивана Долинина.

- "Крылья" сумели вырвать победу в тяжелом матче. Поделитесь своими эмоциями.

- Очень равная игра была, но, мне кажется, сейчас эмоции уже не на первом месте, поскольку через три дня у нас важнейшая игра в Красноярске.

- Держали ее в уме сегодня?

- Мне кажется, любой футболист в любой игре отдается по полной - кубок это или чемпионат. Все наши ребята отдавали себя на 100 процентов.

- На ваш взгляд, физически сегодня команде полностью хватило сил или чувствовалась их нехватка?

- Мы были в таком же состоянии, как и "Локомотив". Сегодня мы больше хотели победить просто.

- Игра против "Енисея" важна для "Крыльев", но не все понимают, почему она должна была оказаться важнее встречи против "Локомотива". Можете объяснить болельщикам и журналистам, почему для вас было важно победить и сегодня?

- Все очень просто - в воскресенье будет игра за первое место в ФНЛ. "Енисей" наш прямой конкурент в борьбе за выход в Премьер-Лигу. Этот матч в плане чемпионата чуть-чуть важнее, чем сегодняшний.

- Есть ли в команде особый настрой из-за того, что Андрей Тихонов пришел в "Крылья" как раз из "Енисея"?

- Мне кажется, это не главный фактор. Надо просто выходить и играть в свой футбол так, как мы до этого делали. Нам надо делать то, что у нас получалось ранее, и все будет хорошо.
Теги: Крылья Советов Локомотив Чочиев
Вчера, 23:00
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