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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом"
Чемпионат Испании
5 тур
"Вильярреал" - "Эспаньол" 0:0
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос (Форнальс, 81), Кастильехо, Эрнандес, Черышев (Сориано, 61), Бакамбу, Бакка (Унал, 67)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Хурадо, Пьятти (Мелендо, 60), Баптистау (Гарсия, 68), Морено
Предупреждения: Бакка, 31, Бакамбу, 41, Тригерос, 71, Гонсалес, 74, Санчес, 77, Форнальс, 85, Фуэго, 86
5 тур
"Вильярреал" - "Эспаньол" 0:0
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос (Форнальс, 81), Кастильехо, Эрнандес, Черышев (Сориано, 61), Бакамбу, Бакка (Унал, 67)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Хурадо, Пьятти (Мелендо, 60), Баптистау (Гарсия, 68), Морено
Предупреждения: Бакка, 31, Бакамбу, 41, Тригерос, 71, Гонсалес, 74, Санчес, 77, Форнальс, 85, Фуэго, 86
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