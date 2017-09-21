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"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом"

Чемпионат Испании

5 тур

"Вильярреал" - "Эспаньол" 0:0

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос (Форнальс, 81), Кастильехо, Эрнандес, Черышев (Сориано, 61), Бакамбу, Бакка (Унал, 67)

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес, Дардер, Лопес, Фуэго, Хурадо, Пьятти (Мелендо, 60), Баптистау (Гарсия, 68), Морено

Предупреждения: Бакка, 31, Бакамбу, 41, Тригерос, 71, Гонсалес, 74, Санчес, 77, Форнальс, 85, Фуэго, 86
Теги: Вильярреал Эспаньол
Вчера, 23:09
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