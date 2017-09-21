Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани

Нападающий "ПСЖ" Неймар сегодня после тренировки извинился перед одноклубниками за конфликт с Эдинсоном Кавани во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона", передает L'Equipe.Напомним, в минувшей встрече между Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.