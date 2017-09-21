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Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани

Нападающий "ПСЖ" Неймар сегодня после тренировки извинился перед одноклубниками за конфликт с Эдинсоном Кавани во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона", передает L'Equipe.

Напомним, в минувшей встрече между Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый.
Теги: Неймар ПСЖ Кавани
Вчера, 23:32
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