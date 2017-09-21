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Павел Киреенко: как не выиграть Кубок, раз мы "Зенит" прошли?

Футболист петербургского «Динамо» Павел Киреенко ответил на вопросы журналистов после победы в дерби над своим бывшим клубом «Зенитом» (3:2, доп.время), передаёт корреспондент Rusfooball.info.

- За счет чего удалось додавить?

- В большинстве играли и упускать такой матч, когда вели 2:0. Незаслуженно было бы, если бы мы проиграли. Так что на концовку мы собрались и забили им гол.

- Вы воспитанник «Зенита»…

- Для матч был особенным . Очень хотелось сыграть против основного состава «Зенита».

- Удивлены, что судейство было объективным?

- Судьи моментами ошибались то в одну, то в другую сторону.

- Ощущаете, что команда достигла исторического результата?

- Команда, конечно, достигла. Значит она должна выйти в премьер-лигу.

- Что знаете о «СКА-Хабаровск»?

- Очень вязкая команда, будет сложно с ней играть. Думаю, она тоже хочет выиграть кубок…

- А вы тоже?

- Конечно хотим! Как не выиграть, если мы «Зенит» прошли… Теперь вылетать в 1/8 как-то не хочется. Будем бороться.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Вчера, 23:56
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(0)
№5 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Вперед выигрывайте раз с нами фортануло.
Регистрация: 15.07.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
нетрал,
Так-то получается,что ваш уровень ниже,раз ФНЛ вас обыграл

Цитата: 91800bsp
нетрал,
Так-то получается,что ваш уровень ниже,раз ФНЛ вас обыграл

только даун сектант может играть и в чемпе и в ЛЧ и кубке ...вперед!..И ВСЕЗДЕ ОБОСРЕТСЯ
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 00:16) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
так зенит целую эпоху просидел в ФНЛ,вот Динамо и показало зени кто в пердиве хозяин и что будет с зенитом когда он туда вернется))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:12) #
  • -2
  •  (4)

нетрал,
Так-то получается,что ваш уровень ниже,раз ФНЛ вас обыграл


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
кубок ФНЛ получается ...спа там тоже не просто затесался...по уровню подходит ..
Регистрация: 26.04.2017
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