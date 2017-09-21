Павел Киреенко: как не выиграть Кубок, раз мы "Зенит" прошли?

Футболист петербургского «Динамо» Павел Киреенко ответил на вопросы журналистов после победы в дерби над своим бывшим клубом «Зенитом» (3:2, доп.время), передаёт корреспондент- В большинстве играли и упускать такой матч, когда вели 2:0. Незаслуженно было бы, если бы мы проиграли. Так что на концовку мы собрались и забили им гол.- Для матч был особенным . Очень хотелось сыграть против основного состава «Зенита».- Судьи моментами ошибались то в одну, то в другую сторону.- Команда, конечно, достигла. Значит она должна выйти в премьер-лигу.- Очень вязкая команда, будет сложно с ней играть. Думаю, она тоже хочет выиграть кубок…- Конечно хотим! Как не выиграть, если мы «Зенит» прошли… Теперь вылетать в 1/8 как-то не хочется. Будем бороться.