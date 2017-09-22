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Самарские болельщики злятся на Тарасова и скандируют "Бузов, Бузов!" (видео)

Жёсткая игра полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова в матче 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3, доп.время) разозлила самарских болельщиков. Во второй половине встречи после стыков с участием Тарасова стадион скандировал мужской вариант фамилии его бывшей жены Ольги Бузовой.

Сегодня, 00:06
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
красавцы
Регистрация: 20.04.2017
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