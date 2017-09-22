Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа!

Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой выразил мнение, что клубы отечественной Премьер-лиги неуважительно относятся к турниру за кубок страны.- Это говорит только о том, что у этих клубов нет уважения к самим себе.- Это безобразие! Во что сейчас превратили кубок! А сейчас еще, наверное, будут какие-то непонятные отговорки... «Краснодар» разве играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, много матчей проводит? Им что, Кубок России не нужен? Они же выбыли из еврокубков! «Зенит» тоже проиграл. Может быть, уже стоит начать штрафовать за такое отношение к турниру?! Я возмущен. Раньше по-другому к этому турниру относились. Сейчас отношение к нему какое-то непонятное. Катастрофа! Как на все это смотрят руководители клубов?!- Ну, если не штрафовать, то хотя бы надо принимать какие-то меры. Необходимо, чтобы на поле было хотя бы 70% основного состава. А то не понятно, во что этот турнир превратили. Вторым-третьим составом играют. Нельзя же, чтобы одни дублеры в этом турнире выступали! Давайте тогда сделаем турнир среди третьих составов. Не хотите играть — откажитесь от участия изначально, но не надо выказывать такое неуважительное отношение. Это просто издевательство! Почему-то в Германии, Англии, Италии турнир за кубок — престижное соревнование. А у нас, как только две игры в неделю в календаре, все сразу жалуются: ой, проблема, ой, все болит! Раньше и больше играли, и все было нормально. А сейчас приезжает команда Премьер-лиги в другой город. Болельщики хотят видеть основной состав, а команды выставляют резерв. Как же так?! Ведь зритель из глубинки покупал билеты, шел именно на игроков основы, мечтал увидеть их на поле, жил этим. А видит резерв. Это неуважение к зрителю.- Не знаю, но от того, что выбыло столько клубов РФПЛ, хорошо только «Спартаку».- Думаю, что да. Золотые медали они уже не выиграют, а в Лиге чемпионов дальше не пройдут. Остается турнир за кубок страны выигрывать. Хоть какой-то трофей выиграть обязательно надо.