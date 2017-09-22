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Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа!

Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что клубы отечественной Премьер-лиги неуважительно относятся к турниру за кубок страны.

- Почему уже в 1/16 финала Кубка России из турнира выбыли 10 представителей РФПЛ?

- Это говорит только о том, что у этих клубов нет уважения к самим себе.

- То есть?

- Это безобразие! Во что сейчас превратили кубок! А сейчас еще, наверное, будут какие-то непонятные отговорки... «Краснодар» разве играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, много матчей проводит? Им что, Кубок России не нужен? Они же выбыли из еврокубков! «Зенит» тоже проиграл. Может быть, уже стоит начать штрафовать за такое отношение к турниру?! Я возмущен. Раньше по-другому к этому турниру относились. Сейчас отношение к нему какое-то непонятное. Катастрофа! Как на все это смотрят руководители клубов?!

- О штрафах вы серьезно?

- Ну, если не штрафовать, то хотя бы надо принимать какие-то меры. Необходимо, чтобы на поле было хотя бы 70% основного состава. А то не понятно, во что этот турнир превратили. Вторым-третьим составом играют. Нельзя же, чтобы одни дублеры в этом турнире выступали! Давайте тогда сделаем турнир среди третьих составов. Не хотите играть — откажитесь от участия изначально, но не надо выказывать такое неуважительное отношение. Это просто издевательство! Почему-то в Германии, Англии, Италии турнир за кубок — престижное соревнование. А у нас, как только две игры в неделю в календаре, все сразу жалуются: ой, проблема, ой, все болит! Раньше и больше играли, и все было нормально. А сейчас приезжает команда Премьер-лиги в другой город. Болельщики хотят видеть основной состав, а команды выставляют резерв. Как же так?! Ведь зритель из глубинки покупал билеты, шел именно на игроков основы, мечтал увидеть их на поле, жил этим. А видит резерв. Это неуважение к зрителю.

- Получается, теперь высока вероятность увидеть команду из ФНЛ в финале Кубка России?

- Не знаю, но от того, что выбыло столько клубов РФПЛ, хорошо только «Спартаку».

- Спартаковцы в этом сезоне сделают упор на этот турнир?

- Думаю, что да. Золотые медали они уже не выиграют, а в Лиге чемпионов дальше не пройдут. Остается турнир за кубок страны выигрывать. Хоть какой-то трофей выиграть обязательно надо.
Теги: Канчельскис Спартак
Сегодня, 00:34
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(0)
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 00:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
МОТИВАЦИЯ НУЖНА! КУБОК БЫЛ ХОРОШ В 50-80......Г.
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 00:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
А удаление о чем не говорит с 10 минуты.

так не удаляйтесь и не покупайте защитников у Ростова,они все равно у вас никогда не заиграют,а нарушение было о чем спорить?более того если бы судья был бы по строже там еще печальнее могло все закончиться для зенита
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:51) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Hitman
Цитата: Riders1990
Ну пусть коней и бомжей штрафуют.Остальные основой бились

бомжи тоже не слабый состав выставили:Паредес,Дриусси,Куз
яев,Жирков,Рыгони это все основа,тем вдвойне приятнее Динамо))

А удаление о чем не говорит с 10 минуты.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:45) #
  • +2
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Ага. И как ты различишь,где основа,где резерв?
Или заявку 11+3 сделать на все турниры в РФ?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 00:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Ну пусть коней и бомжей штрафуют.Остальные основой бились

бомжи тоже не слабый состав выставили:Паредес,Дриусси,Куз
яев,Жирков,Рыгони это все основа,тем вдвойне приятнее Динамо))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну пусть коней и бомжей штрафуют.Остальные основой бились


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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