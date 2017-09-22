"Атлетико" объявил о возвращении Диего Косты

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о возвращении нападающего "Челси" Диего Косты.Ранее сообщалось, что за форварда "Атлетико" выплатит 60 миллионов евро с учетом бонусов. За мадридцев Коста не сможет до января.Для Косты это третий переход в "Атлетико" в карьере.