Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо получил травму, сообщает официальный сайт клуба.У футболиста диагностирована травма сгибающей мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько времени потребуется итальянскому футболисту для восстановления.В нынешнем сезоне Монтоливо сыграл 4 матча и забил 3 гола.