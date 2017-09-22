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Риккардо Монтоливо получил травму

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована травма сгибающей мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько времени потребуется итальянскому футболисту для восстановления.

В нынешнем сезоне Монтоливо сыграл 4 матча и забил 3 гола.
Теги: Монтоливо Милан
Сегодня, 05:05
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