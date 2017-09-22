Адам Лаллана впервые после повреждения тренировался на поле

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана впервые после повреждения бедра тренировался на поле по индивидуальной программе, сообщает твиттер англичан.Ранее Юрген Клопп сообщил, что Лаллана пропустит несколько месяцев.В прошлом сезоне Лаллана сыграл 31 матч, забил восемь мячей и сделал семь передач.