17-летний форвард "Бока Хуниорс" за 6 млн евро перешел в "Интер"

Нападающий "Бока Хуниорс" Факундо Колидио продолжит карьеру в "Интере", сообщает официальный сайт клуба.Миланский клуб получил международный сертификат 17-летнего аргентинца и подписал с игроком контракт на три года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.