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17-летний форвард "Бока Хуниорс" за 6 млн евро перешел в "Интер"

Нападающий "Бока Хуниорс" Факундо Колидио продолжит карьеру в "Интере", сообщает официальный сайт клуба.

Миланский клуб получил международный сертификат 17-летнего аргентинца и подписал с игроком контракт на три года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.
Теги: Бока Хуниорс Интер Трансферы
Сегодня, 07:16
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