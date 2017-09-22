Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Геннадий Орлов: Манчини не до конца знал возможности своего резерва

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб - "Зенит" (3:2 д.в.).

– В России появилось еще одно дерби! Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

– "Зенит" недооценил соперника?

– Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты "Динамо" – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

– К защите "Зенита" самые большие претензии?

– В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть.

СЭ
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 08:41
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Вчера во время трансляции поймал себя на мысли, что Орлов старался комментировать не предвзято, впервые за долгое время. Может ведь.

Вроде как две Питерские команды играли, в кои -то веки.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 09:29) #
  • 0
  •  (2)

За полгода не удосужился узнать... Опять сказки бабушки Настасьи
Регистрация: 12.09.2014
№4 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Короче, дружно слились все
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 09:10) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Гена разбирается в составе получше Манчини.


Орлов Плачини еще заменит! smile

Цитата: Джонни
Вчера во время трансляции поймал себя на мысли, что Орлов старался комментировать не предвзято, впервые за долгое время. Может ведь.


Ну в Динамо все бывшие газовые играют и он об этом напоминал каждый раз после фамилии игрока! А про клубное принадлежность Точилина и Соловьева ни слова видимо у бакланов запрещено произносить Динамо Москва!
А как он Дзюбе жопу лизал! Он сразу же оборвал второго коментатора когда тот сказал что Дзюба с укором на Плачини посмотрел!
Орлов и объективности не сочитаются!
Регистрация: 2.06.2009
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Вчера во время трансляции поймал себя на мысли, что Орлов старался комментировать не предвзято, впервые за долгое время. Может ведь.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:43) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена разбирается в составе получше Манчини.
Регистрация: 2.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.