Геннадий Орлов: Манчини не до конца знал возможности своего резерва

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб - "Зенит" (3:2 д.в.).– В России появилось еще одно дерби! Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!– Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты "Динамо" – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.– В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть.