Сергей Семак: результат для "Уфы" конечно, неприемлемый

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Олимпийца" (1:1, 1:4 по пенальти) в матче 1/16 финала Кубка России.– Результат для нас, конечно, неприемлемый. Что касается самой игры, то нужно реализовывать свои моменты. Хозяева очень старались, "умирали" на футбольном поле, ждали нашей ошибки и дождались ее.Первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Во втором стало меньше остроты у ворот соперника, а после пропущенного гола мы раскачивались довольно долго. Отыгрались в концовке основного времени, в дополнительное снова не забили, ну, а пенальти – это лотерея. Повторю, наша команда должна была побеждать при любом раскладе. Нет оправдания нашей игре и нашему вылету из Кубка.