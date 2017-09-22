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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: результат для "Уфы" конечно, неприемлемый
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Олимпийца" (1:1, 1:4 по пенальти) в матче 1/16 финала Кубка России.
– Результат для нас, конечно, неприемлемый. Что касается самой игры, то нужно реализовывать свои моменты. Хозяева очень старались, "умирали" на футбольном поле, ждали нашей ошибки и дождались ее.
Первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Во втором стало меньше остроты у ворот соперника, а после пропущенного гола мы раскачивались довольно долго. Отыгрались в концовке основного времени, в дополнительное снова не забили, ну, а пенальти – это лотерея. Повторю, наша команда должна была побеждать при любом раскладе. Нет оправдания нашей игре и нашему вылету из Кубка.
ФК "Уфа"
– Результат для нас, конечно, неприемлемый. Что касается самой игры, то нужно реализовывать свои моменты. Хозяева очень старались, "умирали" на футбольном поле, ждали нашей ошибки и дождались ее.
Первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Во втором стало меньше остроты у ворот соперника, а после пропущенного гола мы раскачивались довольно долго. Отыгрались в концовке основного времени, в дополнительное снова не забили, ну, а пенальти – это лотерея. Повторю, наша команда должна была побеждать при любом раскладе. Нет оправдания нашей игре и нашему вылету из Кубка.
ФК "Уфа"
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