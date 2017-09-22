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Динияр Билялетдинов: хотел поиграть за рубежом в новом чемпионате

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов прокомментировал переход в литовский "Тракай".

- По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.

– Были ли предложения от российских клубов?

– Ставил задачу уехать в другой чемпионат.

– То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?

– Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.

– Но в нашу лигу вернетесь?

– Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.

Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.

– На какой позиции вас видят в "Тракае"?

– Второй форвард.

– То есть ждать много голов?

– Я никогда не был бомбардиром, и в "Тракае" нужно больше "подносить", чем забивать, - цитирует Билялетдинова "СЭ".
Теги: Билялетдинов Д.
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: jarny (Сегодня, 09:29) #
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еще бы в чемпионат Монголии уехал...
Регистрация: 6.02.2009
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