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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Динияр Билялетдинов: хотел поиграть за рубежом в новом чемпионате
Российский полузащитник Динияр Билялетдинов прокомментировал переход в литовский "Тракай".
- По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.
– Были ли предложения от российских клубов?
– Ставил задачу уехать в другой чемпионат.
– То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?
– Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.
– Но в нашу лигу вернетесь?
– Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.
Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.
– На какой позиции вас видят в "Тракае"?
– Второй форвард.
– То есть ждать много голов?
– Я никогда не был бомбардиром, и в "Тракае" нужно больше "подносить", чем забивать, - цитирует Билялетдинова "СЭ".
- По условиям договорились быстро. Причем сделали это еще в Москве, потом оставалось только прилететь в Литву с некоторыми документами. И все, годовое соглашение с «Тракаем» подписано.
– Были ли предложения от российских клубов?
– Ставил задачу уехать в другой чемпионат.
– То есть ни одно из предложений в РФПЛ не устроило?
– Нет, просто хотел попробовать что-то новое, поиграть за рубежом в новом чемпионате.
– Но в нашу лигу вернетесь?
– Трудно сказать, куда кривая судьбы выведет (смеется). Всякое бывает, но сейчас хочу попробовать что-то новое. И сейчас не хотел бы возвращаться в РФПЛ.
Физически чувствую себя нормально. Правда, пока не хватает игрового ритма и тонуса. До подписания контракта в Москве я тренировался шесть раз в неделю. Никакого лишнего веса, проблем с дыханием у меня нет. Я и в футбол играл, и в тренажерном зале работал, и ежедневно по 9–10 км бегал.
– На какой позиции вас видят в "Тракае"?
– Второй форвард.
– То есть ждать много голов?
– Я никогда не был бомбардиром, и в "Тракае" нужно больше "подносить", чем забивать, - цитирует Билялетдинова "СЭ".
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