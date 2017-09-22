Герман Ткаченко: на Смолова претендовали "Спартак" и "Боруссия"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал о предложениях по нападающему «Краснодара» Федор Смолов.– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара». Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно. Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от «Бешикташа» – конкретное, от «Фенербахче» – неконкретное, от «Вольфсбурга» и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на «Краснодар» у нас быть не может. Раньше на Смолова претендовали дортмундская «Боруссия» и «Спартак».– Он появился в самые последние дни лета. Речь шла исключительно об аренде на полгода. Переговоры проходили в прямой коммуникации клубов. Мы не понимали, как можно убедить Галицкого отдать Смолова прямому конкуренту, и даже сейчас не в курсе аргументов и хода переговоров.– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу. Разговор между Галицким и Федором не исключает его перехода в другой клуб, например, уже ближайшей зимой или через год. Но не исключена также и возможность доработать контракт до конца.