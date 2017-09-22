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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Герман Ткаченко: на Смолова претендовали "Спартак" и "Боруссия"
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал о предложениях по нападающему «Краснодара» Федор Смолов.
– Почему Смолов остался в «Краснодаре»?
– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара». Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно. Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от «Бешикташа» – конкретное, от «Фенербахче» – неконкретное, от «Вольфсбурга» и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на «Краснодар» у нас быть не может. Раньше на Смолова претендовали дортмундская «Боруссия» и «Спартак».
– А вариант с ЦСКА?
– Он появился в самые последние дни лета. Речь шла исключительно об аренде на полгода. Переговоры проходили в прямой коммуникации клубов. Мы не понимали, как можно убедить Галицкого отдать Смолова прямому конкуренту, и даже сейчас не в курсе аргументов и хода переговоров.
– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?
– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу. Разговор между Галицким и Федором не исключает его перехода в другой клуб, например, уже ближайшей зимой или через год. Но не исключена также и возможность доработать контракт до конца.
СЭ
– Почему Смолов остался в «Краснодаре»?
– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара». Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно. Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от «Бешикташа» – конкретное, от «Фенербахче» – неконкретное, от «Вольфсбурга» и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на «Краснодар» у нас быть не может. Раньше на Смолова претендовали дортмундская «Боруссия» и «Спартак».
– А вариант с ЦСКА?
– Он появился в самые последние дни лета. Речь шла исключительно об аренде на полгода. Переговоры проходили в прямой коммуникации клубов. Мы не понимали, как можно убедить Галицкого отдать Смолова прямому конкуренту, и даже сейчас не в курсе аргументов и хода переговоров.
– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?
– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу. Разговор между Галицким и Федором не исключает его перехода в другой клуб, например, уже ближайшей зимой или через год. Но не исключена также и возможность доработать контракт до конца.
СЭ
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