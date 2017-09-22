Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Максим Рогов: "Зенит" - команда европейского уровня, но мы заслуженно выиграли

Полузащитник питерского "Динамо" Максим Рогов прокомментировал победу над "Зенитом" (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

"Ощущения непередаваемые! Конечно, удаление у "Зенита" немножко помогло нам. Но все равно считаю, что мы заслуженно выиграли. Слышали поддержку динамовских болельщиков. Наверное, это помогло победить. Считаю, все было по делу - и удаление, и пенальти.

Как "Зенит" может чем-то не удивить? Сильная команда, европейского уровня. Но в первом тайме мы их переиграли. Во втором подустали", - цитирует Рогова "Чемпионат".
Теги: Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 09:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.