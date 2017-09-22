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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Локомотивом" (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.
"Локомотив" – действующий обладатель Кубка России, и для них этот матч был крайне важен, чтобы удержать свой статус. Нужно сказать слова благодарности нашей команде, всем ребятам, которые отдавались на поле до конца и бились до последнего.
"Крылья" добились этой победы хорошей игрой. В раздевалке эмоции очень позитивные, все рады победе. Команда может своим духом, примером и игрой заряжать тысячи людей в регионе.
Хочу поздравить болельщиков "Крыльев Советов" с победой и хочу пожелать им поддерживать нашу команду всегда и во все времена", - цитирует Меркушкина официальный сайт "Крыльев".
"Локомотив" – действующий обладатель Кубка России, и для них этот матч был крайне важен, чтобы удержать свой статус. Нужно сказать слова благодарности нашей команде, всем ребятам, которые отдавались на поле до конца и бились до последнего.
"Крылья" добились этой победы хорошей игрой. В раздевалке эмоции очень позитивные, все рады победе. Команда может своим духом, примером и игрой заряжать тысячи людей в регионе.
Хочу поздравить болельщиков "Крыльев Советов" с победой и хочу пожелать им поддерживать нашу команду всегда и во все времена", - цитирует Меркушкина официальный сайт "Крыльев".
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