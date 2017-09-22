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Александр Бубнов: Манчини наступил на те же грабли, что и в квалификации ЛЕ

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги петербургского дерби между "Динамо" и "Зенитом" в рамках 1/16 финала Кубка России.

"Трудно сказать насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что "Зенит" не настроился на матч должным образом. Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за всё время создали считанное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством "Динамо". Ещё один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.

Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с "Бней Иегуда". А тут всё оказалось ещё сложней. Пару центральных защитников лишённому игровой практики Новосельцеву составил юный опорный полузащитник Капленко. Если итальянский тренер обратил внимание на парня, это не просто так. Эпизодами он выглядел очень неплохо, но ему, увы, пока недостаёт опыта и скорости, на чём его периодически ловил соперник.

В составе "Динамо" прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители премьер-лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да ещё и сам забил второй мяч. Вообще функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. "Динамо" весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда "Зенит" сравнял счёт.

Что меня удивило, так это то, что Манчини решил изменить работавшую игровую схему 4-3-3. Вероятно, перестроиться помешало удаление, но почему не играть по ней с первых минут? Отчасти поэтому у группы атаки получалось немногое, плюс недонастрой. Мотивировать себя дополнительно по ходу матча гораздо сложнее, чем изначально выходить на поле с боевым настроем.

Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьёз. И даже этого, как в случае с "Локомотивом" в Самаре, может не хватить до победы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 09:58
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4
(0)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
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  •  (2)

Барсов - красавчик!
Для парня это был матч жизни и он его провел на 150%.
К сожалению наши ребята не были настолько мотивированы.

Теперь, если Спартак не победит, Кубок можно будет закрывать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (1)

Хрюшки позорятся в Европе, да и в чемпионате занимают свое место по праву, но умудряются что-то про Зенит, ЦСКА, Локо и Краснодар хрюкать relaxed

То что мы вылетели из КР это конечно позорно, но вы его еще выиграли wink
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:30) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
то, что вчера говорил Плачини в послематчевом интервью, - Цыганочка с выходом.

laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:15) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
знатные пляски устроила намедни зеня..

то, что вчера произошло на поле ,- Танец с граблями.

то, что вчера говорил Плачини в послематчевом интервью, - Цыганочка с выходом.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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