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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Почти идеальное дерби (6)
Почти идеальное дерби (6)
Александр Бубнов: Манчини наступил на те же грабли, что и в квалификации ЛЕ
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги петербургского дерби между "Динамо" и "Зенитом" в рамках 1/16 финала Кубка России.
"Трудно сказать насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что "Зенит" не настроился на матч должным образом. Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за всё время создали считанное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством "Динамо". Ещё один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.
Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с "Бней Иегуда". А тут всё оказалось ещё сложней. Пару центральных защитников лишённому игровой практики Новосельцеву составил юный опорный полузащитник Капленко. Если итальянский тренер обратил внимание на парня, это не просто так. Эпизодами он выглядел очень неплохо, но ему, увы, пока недостаёт опыта и скорости, на чём его периодически ловил соперник.
В составе "Динамо" прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители премьер-лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да ещё и сам забил второй мяч. Вообще функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. "Динамо" весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда "Зенит" сравнял счёт.
Что меня удивило, так это то, что Манчини решил изменить работавшую игровую схему 4-3-3. Вероятно, перестроиться помешало удаление, но почему не играть по ней с первых минут? Отчасти поэтому у группы атаки получалось немногое, плюс недонастрой. Мотивировать себя дополнительно по ходу матча гораздо сложнее, чем изначально выходить на поле с боевым настроем.
Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьёз. И даже этого, как в случае с "Локомотивом" в Самаре, может не хватить до победы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Трудно сказать насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что "Зенит" не настроился на матч должным образом. Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за всё время создали считанное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством "Динамо". Ещё один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.
Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с "Бней Иегуда". А тут всё оказалось ещё сложней. Пару центральных защитников лишённому игровой практики Новосельцеву составил юный опорный полузащитник Капленко. Если итальянский тренер обратил внимание на парня, это не просто так. Эпизодами он выглядел очень неплохо, но ему, увы, пока недостаёт опыта и скорости, на чём его периодически ловил соперник.
В составе "Динамо" прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители премьер-лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да ещё и сам забил второй мяч. Вообще функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. "Динамо" весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда "Зенит" сравнял счёт.
Что меня удивило, так это то, что Манчини решил изменить работавшую игровую схему 4-3-3. Вероятно, перестроиться помешало удаление, но почему не играть по ней с первых минут? Отчасти поэтому у группы атаки получалось немногое, плюс недонастрой. Мотивировать себя дополнительно по ходу матча гораздо сложнее, чем изначально выходить на поле с боевым настроем.
Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьёз. И даже этого, как в случае с "Локомотивом" в Самаре, может не хватить до победы", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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