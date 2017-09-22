Экс-наставник сборной Албании возглавит испанский "Алавес"

Итальянец Джанни Де Бьязи будет назначен главным тренером "Алавеса", передает AS.Сообщается, что 61-летний специалист подпишет соглашение с испанским клубом до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год. Прежний наставник Луис Субельдия был отправлен в отставку 17 сентября.Де Бьязи последние шесть лет возглавлял сборную Албании, которую покинул в июне. Под его руководством албанцы впервые в своей истории пробились на чемпионат Европы, который проходил во Франции в 2016 году.