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Экс-наставник сборной Албании возглавит испанский "Алавес"

Итальянец Джанни Де Бьязи будет назначен главным тренером "Алавеса", передает AS.

Сообщается, что 61-летний специалист подпишет соглашение с испанским клубом до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год. Прежний наставник Луис Субельдия был отправлен в отставку 17 сентября.

Де Бьязи последние шесть лет возглавлял сборную Албании, которую покинул в июне. Под его руководством албанцы впервые в своей истории пробились на чемпионат Европы, который проходил во Франции в 2016 году.
Теги: Алавес
Сегодня, 10:35
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