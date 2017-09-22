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Дани Алвес организовал командный ужин, чтобы помирить Неймара и Кавани

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес организовал командный ужин, чтобы урегулировать конфликт между нападающими парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани, информирует Sport.es.

Мероприятие состоялось в четверг в одном из ресторанов Парижа. Сообщается, что на ужин пришли все игроки команды, что способствовало уменьшению напряжения в клубе.
Теги: ПСЖ Неймар Кавани Дани Алвес
Сегодня, 10:56
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:59) #
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Напиться и подраться. Побить зеркала. И дружба будет вечной. Проверено Электроником.
Регистрация: 3.03.2007
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