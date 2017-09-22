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Педро Роша: в юности мне говорили, что я не умею играть и футболистом никогда не стану

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о начале своей юношеской карьеры в Бразилии.

"Случались и сложные ситуации. Нередко бывало так: команды звали меня на просмотр, приезжал, тренировался, а затем мне говорили: "Нет!" В такие моменты, когда мне отказывали, очень переживал. Тем не менее рук не опускал. Продолжал тренироваться, работать. И в конце концов добился успеха.

Сколько раз отказывали? На протяжении всей юношеской карьеры подобное происходило раз десять. В некоторые команды приезжал на просмотр дважды или трижды. И всегда отвечали: нет.

Было по-разному, кто-то мягко объяснял, почему не берет в клуб, а кто-то говорил в лоб: "Парень, да ты вообще играть в футбол не умеешь. Ты посторонний - делать тебе здесь абсолютно нечего. Футболистом никогда не станешь". Это, конечно, было слышать больнее всего. Сейчас уже с улыбкой могу об этом рассказывать, а тогда было очень неприятно.

Иногда меня брали на какое-то время, тренировался в клубе несколько недель. А потом мне сообщали: "Нет, ты нам не подходишь!" - и отправляли обратно. Но у меня была мечта - стать хорошим футболистом, и я шел за ней, несмотря ни на что", - цитирует Рошу официальный сайт красно-белых.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 11:29
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7
(3)
№7 Написал: Юра Пасков (Сегодня, 12:34) #
  • -3
  •  (3)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 22.09.2017
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Не переживай ты так, Педро. Комбарову с Глушаковым до сих пор так говорят, но они как-то в основе Спартака не первый год выходят, да и миллионы получают. Так что всё норм, главное в нужную команду попасть, а не хорошим футболистом быть и тебе это уже удалось :)

Чепчугов у вас 15 сезонов на лавке просидел и ничего.
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (6)

Так чтобы в Спартаке играть особо уметь не надо)
Регистрация: 26.09.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (5)
online

Не переживай Педра и тебя вылечим, в Спартаке и Мукунки становились футболистами!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Valar (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Не переживай ты так, Педро. Комбарову с Глушаковым до сих пор так говорят, но они как-то в основе Спартака не первый год выходят, да и миллионы получают. Так что всё норм, главное в нужную команду попасть, а не хорошим футболистом быть и тебе это уже удалось :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (6)
online

Пока совсем не заметен
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:32) #
  • -2
  •  (6)
online

Тревожное признание
Регистрация: 3.03.2007
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