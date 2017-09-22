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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Педро Роша: в юности мне говорили, что я не умею играть и футболистом никогда не стану
Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о начале своей юношеской карьеры в Бразилии.
"Случались и сложные ситуации. Нередко бывало так: команды звали меня на просмотр, приезжал, тренировался, а затем мне говорили: "Нет!" В такие моменты, когда мне отказывали, очень переживал. Тем не менее рук не опускал. Продолжал тренироваться, работать. И в конце концов добился успеха.
Сколько раз отказывали? На протяжении всей юношеской карьеры подобное происходило раз десять. В некоторые команды приезжал на просмотр дважды или трижды. И всегда отвечали: нет.
Было по-разному, кто-то мягко объяснял, почему не берет в клуб, а кто-то говорил в лоб: "Парень, да ты вообще играть в футбол не умеешь. Ты посторонний - делать тебе здесь абсолютно нечего. Футболистом никогда не станешь". Это, конечно, было слышать больнее всего. Сейчас уже с улыбкой могу об этом рассказывать, а тогда было очень неприятно.
Иногда меня брали на какое-то время, тренировался в клубе несколько недель. А потом мне сообщали: "Нет, ты нам не подходишь!" - и отправляли обратно. Но у меня была мечта - стать хорошим футболистом, и я шел за ней, несмотря ни на что", - цитирует Рошу официальный сайт красно-белых.
"Случались и сложные ситуации. Нередко бывало так: команды звали меня на просмотр, приезжал, тренировался, а затем мне говорили: "Нет!" В такие моменты, когда мне отказывали, очень переживал. Тем не менее рук не опускал. Продолжал тренироваться, работать. И в конце концов добился успеха.
Сколько раз отказывали? На протяжении всей юношеской карьеры подобное происходило раз десять. В некоторые команды приезжал на просмотр дважды или трижды. И всегда отвечали: нет.
Было по-разному, кто-то мягко объяснял, почему не берет в клуб, а кто-то говорил в лоб: "Парень, да ты вообще играть в футбол не умеешь. Ты посторонний - делать тебе здесь абсолютно нечего. Футболистом никогда не станешь". Это, конечно, было слышать больнее всего. Сейчас уже с улыбкой могу об этом рассказывать, а тогда было очень неприятно.
Иногда меня брали на какое-то время, тренировался в клубе несколько недель. А потом мне сообщали: "Нет, ты нам не подходишь!" - и отправляли обратно. Но у меня была мечта - стать хорошим футболистом, и я шел за ней, несмотря ни на что", - цитирует Рошу официальный сайт красно-белых.
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