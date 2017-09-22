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Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид введены в Зал славы английского футбола

Бывшие полузащитники клубов английской премьер-лиги и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид, который умер в 2011 году введены в Зал славы английского футбола.

Лэмпард является чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также побеждал в Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси".

Джеррард в составе "Ливерпуля" завоевал трофей Лиги чемпионов. Спид играл за "Эвертон", "Болтон" и "Ньюкасл", после окончания спортивной карьеры тренировал сборную Уэльса.

Газета.Ru
Теги: Лэмпард Джеррард
Сегодня, 12:15
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№1 Написал: Юра Пасков (Сегодня, 12:33) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 22.09.2017
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