Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид введены в Зал славы английского футбола

Бывшие полузащитники клубов английской премьер-лиги и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид, который умер в 2011 году введены в Зал славы английского футбола.Лэмпард является чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также побеждал в Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси".Джеррард в составе "Ливерпуля" завоевал трофей Лиги чемпионов. Спид играл за "Эвертон", "Болтон" и "Ньюкасл", после окончания спортивной карьеры тренировал сборную Уэльса.