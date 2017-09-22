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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид введены в Зал славы английского футбола
Бывшие полузащитники клубов английской премьер-лиги и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Гэри Спид, который умер в 2011 году введены в Зал славы английского футбола.
Лэмпард является чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также побеждал в Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси".
Джеррард в составе "Ливерпуля" завоевал трофей Лиги чемпионов. Спид играл за "Эвертон", "Болтон" и "Ньюкасл", после окончания спортивной карьеры тренировал сборную Уэльса.
Газета.Ru
Лэмпард является чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также побеждал в Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси".
Джеррард в составе "Ливерпуля" завоевал трофей Лиги чемпионов. Спид играл за "Эвертон", "Болтон" и "Ньюкасл", после окончания спортивной карьеры тренировал сборную Уэльса.
Газета.Ru
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