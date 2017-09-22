Педро Роша: безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что родители сыграли большую роль в выборе его жизненного пути.– Как вы понимаете, они есть везде. И там, где родился, тоже. Туда, конечно, соваться не стоит. Особенно если едешь на красивой, дорогой машине: велика вероятность, что с тобой что-то случится. С другой стороны, в Бразилии много мест, где ты можешь спокойно ходить, как и в Москве, и не бояться, что на тебя нападут и ограбят. Там, где я живу, гуляю по улицам с удовольствием, и никто нас не трогает.– Да, ни для кого не секрет, что в некоторых местах Бразилии ситуация с наркотрафиком и преступностью обострена. Но меня бог миловал, не был никак связан с этими вещами. Во многом – благодаря моим родителям, которые мне с детства вдалбливали, что такое хорошо и что такое плохо, следили за мной, контролировали. Знаете, безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником.– Папа всегда со мной – с самого старта моего футбольного пути. А начал я играть в четыре года. Отец – в прошлом футболист. Он не стал профессиональным игроком, но футбол безумно любит. Поэтому ездит со мной на все игры. Мама, конечно, тоже помогает, но главенствующая роль – у отца. Когда был маленьким, моими кумирами были Роналдо и Роналдинью. Старался брать с них пример. Но папа мне всегда говорил: «Будь собой!» Он воспитывал во мне личность.– Да, было грустно расставаться. После того как уже были подписаны документы со «Спартаком», пришел на домашний матч. Попрощался со всеми. Этот момент запомню на всю жизнь. «Гремио» оставил большой след в моей жизни, очень помог мне вырасти как игроку. Пришел туда в 2014 году. Интересно, что, когда взяли в команду, у меня не было профессионального контракта. Но спустя десять месяцев меня заметил главный тренер, и со мной подписали соглашение.– Да. Уровень зарплат в юношеском футболе очень отличается от уровня доходов игроков, выступающих в серии А. Помню, после первой зарплаты в «Гремио» купил себе сотовый телефон получше и набрал одежды, прибарахлился, что называется. (Улыбается.) С тех пор как подписал первый профессиональный контракт, помогаю своим родителям. Когда начал тренироваться в Порту-Алегри, они жили в другом городе. Потом перевез их к себе.