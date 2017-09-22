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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Педро Роша: безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником
Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что родители сыграли большую роль в выборе его жизненного пути.
– Фавелы находятся неподалеку от того места, где вы родились?
– Как вы понимаете, они есть везде. И там, где родился, тоже. Туда, конечно, соваться не стоит. Особенно если едешь на красивой, дорогой машине: велика вероятность, что с тобой что-то случится. С другой стороны, в Бразилии много мест, где ты можешь спокойно ходить, как и в Москве, и не бояться, что на тебя нападут и ограбят. Там, где я живу, гуляю по улицам с удовольствием, и никто нас не трогает.
– Хорошо. А то мы уже слышали много историй от футболистов о том, что в Бразилии нужно быть крайне осторожным.
– Да, ни для кого не секрет, что в некоторых местах Бразилии ситуация с наркотрафиком и преступностью обострена. Но меня бог миловал, не был никак связан с этими вещами. Во многом – благодаря моим родителям, которые мне с детства вдалбливали, что такое хорошо и что такое плохо, следили за мной, контролировали. Знаете, безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником.
– Кто из родителей больше всего поощрял ваши занятия футболом?
– Папа всегда со мной – с самого старта моего футбольного пути. А начал я играть в четыре года. Отец – в прошлом футболист. Он не стал профессиональным игроком, но футбол безумно любит. Поэтому ездит со мной на все игры. Мама, конечно, тоже помогает, но главенствующая роль – у отца. Когда был маленьким, моими кумирами были Роналдо и Роналдинью. Старался брать с них пример. Но папа мне всегда говорил: «Будь собой!» Он воспитывал во мне личность.
– «Гремио», наверное, было непросто вас отпускать.
– Да, было грустно расставаться. После того как уже были подписаны документы со «Спартаком», пришел на домашний матч. Попрощался со всеми. Этот момент запомню на всю жизнь. «Гремио» оставил большой след в моей жизни, очень помог мне вырасти как игроку. Пришел туда в 2014 году. Интересно, что, когда взяли в команду, у меня не было профессионального контракта. Но спустя десять месяцев меня заметил главный тренер, и со мной подписали соглашение.
– Все тот же Фернандо рассказывал, что в юности его зарплаты хватало только на зубную пасту, шампунь и два пирожных.
– Да. Уровень зарплат в юношеском футболе очень отличается от уровня доходов игроков, выступающих в серии А. Помню, после первой зарплаты в «Гремио» купил себе сотовый телефон получше и набрал одежды, прибарахлился, что называется. (Улыбается.) С тех пор как подписал первый профессиональный контракт, помогаю своим родителям. Когда начал тренироваться в Порту-Алегри, они жили в другом городе. Потом перевез их к себе.
ФК "Спартак" Москва
– Фавелы находятся неподалеку от того места, где вы родились?
– Как вы понимаете, они есть везде. И там, где родился, тоже. Туда, конечно, соваться не стоит. Особенно если едешь на красивой, дорогой машине: велика вероятность, что с тобой что-то случится. С другой стороны, в Бразилии много мест, где ты можешь спокойно ходить, как и в Москве, и не бояться, что на тебя нападут и ограбят. Там, где я живу, гуляю по улицам с удовольствием, и никто нас не трогает.
– Хорошо. А то мы уже слышали много историй от футболистов о том, что в Бразилии нужно быть крайне осторожным.
– Да, ни для кого не секрет, что в некоторых местах Бразилии ситуация с наркотрафиком и преступностью обострена. Но меня бог миловал, не был никак связан с этими вещами. Во многом – благодаря моим родителям, которые мне с детства вдалбливали, что такое хорошо и что такое плохо, следили за мной, контролировали. Знаете, безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником.
– Кто из родителей больше всего поощрял ваши занятия футболом?
– Папа всегда со мной – с самого старта моего футбольного пути. А начал я играть в четыре года. Отец – в прошлом футболист. Он не стал профессиональным игроком, но футбол безумно любит. Поэтому ездит со мной на все игры. Мама, конечно, тоже помогает, но главенствующая роль – у отца. Когда был маленьким, моими кумирами были Роналдо и Роналдинью. Старался брать с них пример. Но папа мне всегда говорил: «Будь собой!» Он воспитывал во мне личность.
– «Гремио», наверное, было непросто вас отпускать.
– Да, было грустно расставаться. После того как уже были подписаны документы со «Спартаком», пришел на домашний матч. Попрощался со всеми. Этот момент запомню на всю жизнь. «Гремио» оставил большой след в моей жизни, очень помог мне вырасти как игроку. Пришел туда в 2014 году. Интересно, что, когда взяли в команду, у меня не было профессионального контракта. Но спустя десять месяцев меня заметил главный тренер, и со мной подписали соглашение.
– Все тот же Фернандо рассказывал, что в юности его зарплаты хватало только на зубную пасту, шампунь и два пирожных.
– Да. Уровень зарплат в юношеском футболе очень отличается от уровня доходов игроков, выступающих в серии А. Помню, после первой зарплаты в «Гремио» купил себе сотовый телефон получше и набрал одежды, прибарахлился, что называется. (Улыбается.) С тех пор как подписал первый профессиональный контракт, помогаю своим родителям. Когда начал тренироваться в Порту-Алегри, они жили в другом городе. Потом перевез их к себе.
ФК "Спартак" Москва
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