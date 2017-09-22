Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Педро Роша: безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что родители сыграли большую роль в выборе его жизненного пути.

– Фавелы находятся неподалеку от того места, где вы родились?

– Как вы понимаете, они есть везде. И там, где родился, тоже. Туда, конечно, соваться не стоит. Особенно если едешь на красивой, дорогой машине: велика вероятность, что с тобой что-то случится. С другой стороны, в Бразилии много мест, где ты можешь спокойно ходить, как и в Москве, и не бояться, что на тебя нападут и ограбят. Там, где я живу, гуляю по улицам с удовольствием, и никто нас не трогает.

– Хорошо. А то мы уже слышали много историй от футболистов о том, что в Бразилии нужно быть крайне осторожным.

– Да, ни для кого не секрет, что в некоторых местах Бразилии ситуация с наркотрафиком и преступностью обострена. Но меня бог миловал, не был никак связан с этими вещами. Во многом – благодаря моим родителям, которые мне с детства вдалбливали, что такое хорошо и что такое плохо, следили за мной, контролировали. Знаете, безумно рад, что пошел в футбол, а не стал наркодилером или преступником.

– Кто из родителей больше всего поощрял ваши занятия футболом?

– Папа всегда со мной – с самого старта моего футбольного пути. А начал я играть в четыре года. Отец – в прошлом футболист. Он не стал профессиональным игроком, но футбол безумно любит. Поэтому ездит со мной на все игры. Мама, конечно, тоже помогает, но главенствующая роль – у отца. Когда был маленьким, моими кумирами были Роналдо и Роналдинью. Старался брать с них пример. Но папа мне всегда говорил: «Будь собой!» Он воспитывал во мне личность.

– «Гремио», наверное, было непросто вас отпускать.

– Да, было грустно расставаться. После того как уже были подписаны документы со «Спартаком», пришел на домашний матч. Попрощался со всеми. Этот момент запомню на всю жизнь. «Гремио» оставил большой след в моей жизни, очень помог мне вырасти как игроку. Пришел туда в 2014 году. Интересно, что, когда взяли в команду, у меня не было профессионального контракта. Но спустя десять месяцев меня заметил главный тренер, и со мной подписали соглашение.

– Все тот же Фернандо рассказывал, что в юности его зарплаты хватало только на зубную пасту, шампунь и два пирожных.

– Да. Уровень зарплат в юношеском футболе очень отличается от уровня доходов игроков, выступающих в серии А. Помню, после первой зарплаты в «Гремио» купил себе сотовый телефон получше и набрал одежды, прибарахлился, что называется. (Улыбается.) С тех пор как подписал первый профессиональный контракт, помогаю своим родителям. Когда начал тренироваться в Порту-Алегри, они жили в другом городе. Потом перевез их к себе.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 12:52
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы не зажрался, как некоторые другие спартаковцы до него, и не променял футбол на зарплату. А пока настрой у парня правильный.
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
еще не вечер
Регистрация: 18.08.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.