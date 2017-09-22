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Фанаты "Наполи" выступают за отмену результата игры с "Шахтером" из-за допинга Дарио Срны

Фанаты "Наполи" хотят отмены результата матча с "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов из-за положительной допинг-пробы игрока донецкой команды Дарио Срны.

Ранее хорватские СМИ сообщили, что одна из допинг-проб Срны, которая была сделана весной 2017 года, дала положительный результат.

Напомним, "Шахтер" на своем поле переиграл "Наполи" со счетом 2:1.

Газета.Ru
Теги: Наполи Шахтер Срна
Сегодня, 12:59
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(1)
№3 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Отменить могут только в случае, если это больше, чем у 1 игрока найдут допинг, из-за 1 игрока по регламенту не могут менять результат
Регистрация: 31.03.2015
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
где-то в Африке недавно назначили (с ЮАР вроде) из-за судьи, но тут демократическую страну вряд ли тронут, слишком правильный у нее политический курс
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
100% не отменят
такое особо как-то не практикуют
максимум - штраф и дисква игроку


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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