Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
00:34
Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (16)
Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (16)
Фанаты "Наполи" выступают за отмену результата игры с "Шахтером" из-за допинга Дарио Срны
Фанаты "Наполи" хотят отмены результата матча с "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов из-за положительной допинг-пробы игрока донецкой команды Дарио Срны.
Ранее хорватские СМИ сообщили, что одна из допинг-проб Срны, которая была сделана весной 2017 года, дала положительный результат.
Напомним, "Шахтер" на своем поле переиграл "Наполи" со счетом 2:1.
Газета.Ru
Ранее хорватские СМИ сообщили, что одна из допинг-проб Срны, которая была сделана весной 2017 года, дала положительный результат.
Напомним, "Шахтер" на своем поле переиграл "Наполи" со счетом 2:1.
Газета.Ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.