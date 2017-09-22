Фанаты "Наполи" выступают за отмену результата игры с "Шахтером" из-за допинга Дарио Срны

Фанаты "Наполи" хотят отмены результата матча с "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов из-за положительной допинг-пробы игрока донецкой команды Дарио Срны.Ранее хорватские СМИ сообщили, что одна из допинг-проб Срны, которая была сделана весной 2017 года, дала положительный результат.Напомним, "Шахтер" на своем поле переиграл "Наполи" со счетом 2:1.