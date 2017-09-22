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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Машука" - о выложенном видео "пьяного разбора": это подлость!
Главный тренер пятигорского "Машука" Валерий Заздравных прокомментировал опубликованное в интернете видео, на котором он якобы в нетрезвом виде объясняется с игроками команды.
– Понимаете, кто выложил запись видео из раздевалки?
– О каком видео вы говорите? Я первый раз об этом слышу. Где вы его увидели?
– В твиттере агента Арсена Минасова. Знаете такого?
– Знаю его, конечно.
– Есть его клиенты у вас в команде?
– Да, есть близкие к нему люди. А это точно выложил кто-то из команды?
– Похоже на то, раз видео из раздевалки. Догадываетесь, кто это мог сделать?
– Сейчас ничего не могу утверждать. И что же мне делать в этой ситуации?
– Сложно сказать. Давай для начала проясним: утверждается, что в тот момент были нетрезвы. Это так?
– Да ну… Это глупость несусветная! Я никогда не позволяю себе таких вещей. Просто глупость!
– Вы в итоге уходите из клуба?
– Нет, я продолжаю работать. Таким образом, я пытался подействовать на футболистов, потому что я был очень не доволен их игрой. У них не было ни самоотдачи, ни желания. После игры они мне начали рассказывать, что кто-то больной, кто-то еще что-то… А до этого ничего не говорили, меня это возмутило.
– Какие-то санкции к выложившему будут применены?
– Для начала нужно найти этого человека. Я уже и не помню, кто и как сидел в раздевалке. Надо все проанализировать. Спасибо вам за информацию, буду разбираться. Потому что это подлость! Когда в команде люди не отдаются и не играют, а потом такое делают… Это какой-то цирк бесплатный. Еще и утверждать, что я нетрезвый – вообще кинокомедия. Никогда не позволял себе таких вещей. Там были эмоции. Понятное дело, что мог что-то матом сказать. Не думаю, что я – единственный тренер, который может в раздевалке что-то сказать матом, – цитирует Заздравных "СЭ".
ВИДЕО - здесь (Осторожно, ненормативная лексика)
– Понимаете, кто выложил запись видео из раздевалки?
– О каком видео вы говорите? Я первый раз об этом слышу. Где вы его увидели?
– В твиттере агента Арсена Минасова. Знаете такого?
– Знаю его, конечно.
– Есть его клиенты у вас в команде?
– Да, есть близкие к нему люди. А это точно выложил кто-то из команды?
– Похоже на то, раз видео из раздевалки. Догадываетесь, кто это мог сделать?
– Сейчас ничего не могу утверждать. И что же мне делать в этой ситуации?
– Сложно сказать. Давай для начала проясним: утверждается, что в тот момент были нетрезвы. Это так?
– Да ну… Это глупость несусветная! Я никогда не позволяю себе таких вещей. Просто глупость!
– Вы в итоге уходите из клуба?
– Нет, я продолжаю работать. Таким образом, я пытался подействовать на футболистов, потому что я был очень не доволен их игрой. У них не было ни самоотдачи, ни желания. После игры они мне начали рассказывать, что кто-то больной, кто-то еще что-то… А до этого ничего не говорили, меня это возмутило.
– Какие-то санкции к выложившему будут применены?
– Для начала нужно найти этого человека. Я уже и не помню, кто и как сидел в раздевалке. Надо все проанализировать. Спасибо вам за информацию, буду разбираться. Потому что это подлость! Когда в команде люди не отдаются и не играют, а потом такое делают… Это какой-то цирк бесплатный. Еще и утверждать, что я нетрезвый – вообще кинокомедия. Никогда не позволял себе таких вещей. Там были эмоции. Понятное дело, что мог что-то матом сказать. Не думаю, что я – единственный тренер, который может в раздевалке что-то сказать матом, – цитирует Заздравных "СЭ".
ВИДЕО - здесь (Осторожно, ненормативная лексика)
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