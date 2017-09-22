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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Канчельскис: может быть, начать штрафовать клубы за такое отношение к Кубку России? Я возмущен, катастрофа! (16)
Молодежка "Спартака" с минимальным счетом обыграла "Анжи"
В 11-м туре молодежного первенства России "Спартак" дома одержал победу над "Анжи".
Молодежное первенство. 11 тур
"Спартак" - "Анжи" - 1:0
Голы: Петрунин, 55
"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Петрунин, Рассказов, Володкин, Бакаев, Орехов, Игнатов, Руденко, Лопатин
"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Болатов, Саидов, Ягьяев, Глебов, Магомедов (Закиров, 42), Керимов, Панаев (Юсупов, 46), Агаларов
Предупреждения: Керимов, 82.
Молодежное первенство. 11 тур
"Спартак" - "Анжи" - 1:0
Голы: Петрунин, 55
"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Петрунин, Рассказов, Володкин, Бакаев, Орехов, Игнатов, Руденко, Лопатин
"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Болатов, Саидов, Ягьяев, Глебов, Магомедов (Закиров, 42), Керимов, Панаев (Юсупов, 46), Агаларов
Предупреждения: Керимов, 82.
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