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Молодежка "Спартака" с минимальным счетом обыграла "Анжи"

В 11-м туре молодежного первенства России "Спартак" дома одержал победу над "Анжи".

Молодежное первенство. 11 тур

"Спартак" - "Анжи" - 1:0

Голы: Петрунин, 55

"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Петрунин, Рассказов, Володкин, Бакаев, Орехов, Игнатов, Руденко, Лопатин

"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Болатов, Саидов, Ягьяев, Глебов, Магомедов (Закиров, 42), Керимов, Панаев (Юсупов, 46), Агаларов

Предупреждения: Керимов, 82.
Теги: Спартак Анжи
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