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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Педро Роша: я загорелся идеей перехода в "Спартак", сделку закрыли за один день
Форвард "Спартака" Педро Роша, выступавший ранее за бразильский "Гремио", признался, что не долго размышлял над предложением красно-белых.
— Можно ли сказать, что вы игрок, которому, чтобы раскрыться, требуется какое-то время?
— Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: «Тобой интересуется “Спартак”». Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.
— До переезда могли показать на карте, где находится Москва?
— Конечно. Знал, что это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошел переезд.
— Сколько теплых вещей вы с собой взяли?
— Я подготовился! (Улыбается.) Много прикупил в Бразилии. Так как меня предупредили, что в России бывают холодные времена. Надеюсь, что выдержу их. Пока что здесь нормальная погода. Но уже собрался и жду наступления морозов.
— Вы часто спонтанно принимаете решения?
— Нет. Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть». Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист.
— Что вас больше всего удивило в России?
— Первое, что впечатлило, — это Москва. Когда прилетел, из аэропорта меня сразу же повезли на стадион. Мы ехали через центр города, и я увидел, как красива столица. Был поражен. В Бразилии говорят: «В Европе все не так, как у нас». И это действительно так. Здесь улицы чище, инфраструктура лучше. Все организовано. Все здания подсвечены. Это первое, на что обратил внимание. И вообще пока всем доволен. В клубе меня тепло приняли. Был очень рад.
ФК "Спартак" Москва
— Можно ли сказать, что вы игрок, которому, чтобы раскрыться, требуется какое-то время?
— Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: «Тобой интересуется “Спартак”». Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.
— До переезда могли показать на карте, где находится Москва?
— Конечно. Знал, что это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошел переезд.
— Сколько теплых вещей вы с собой взяли?
— Я подготовился! (Улыбается.) Много прикупил в Бразилии. Так как меня предупредили, что в России бывают холодные времена. Надеюсь, что выдержу их. Пока что здесь нормальная погода. Но уже собрался и жду наступления морозов.
— Вы часто спонтанно принимаете решения?
— Нет. Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть». Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист.
— Что вас больше всего удивило в России?
— Первое, что впечатлило, — это Москва. Когда прилетел, из аэропорта меня сразу же повезли на стадион. Мы ехали через центр города, и я увидел, как красива столица. Был поражен. В Бразилии говорят: «В Европе все не так, как у нас». И это действительно так. Здесь улицы чище, инфраструктура лучше. Все организовано. Все здания подсвечены. Это первое, на что обратил внимание. И вообще пока всем доволен. В клубе меня тепло приняли. Был очень рад.
ФК "Спартак" Москва
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