Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Официально: Денис Глушаков пописал новое 3-летнее соглашение со "Спартаком"
"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Соглашение футболиста с клубом продлено до 31 мая 2020 года.
30-летний Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел за "Спартак" 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей.
Соглашение футболиста с клубом продлено до 31 мая 2020 года.
30-летний Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел за "Спартак" 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.