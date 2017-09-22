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Официально: Денис Глушаков пописал новое 3-летнее соглашение со "Спартаком"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Соглашение футболиста с клубом продлено до 31 мая 2020 года.

30-летний Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел за "Спартак" 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:28
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(2)
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
p.s. Развел таки бандеру на деньги...этот никчемный игрочишка...

развели Дристусси и Рыгони всякие которые не могут ФНЛ обыграть,100 лямов потратить чтобы бездарно вылететь в первом раунде smile
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
"30-летний Глушаков"....."и послал в ворота"
Кто выкладывал вью?! Что за дебилойд!?

p.s. Развел таки бандеру на деньги...этот никчемный игрочишка...

Попутал малость, болотный.... Игрочишка лавку в бомжатне полирует.))))
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и славно.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
"30-летний Глушаков"....."и послал в ворота"
Кто выкладывал вью?! Что за дебилойд!?


Ну если верить тому, кто это выложил, то он сначала послал, а потом пописал...
Регистрация: 27.04.2009
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
"30-летний Глушаков"....."и послал в ворота"
Кто выкладывал вью?! Что за дебилойд!?

p.s. Развел таки бандеру на деньги...этот никчемный игрочишка...
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:55) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично! Глушаков - это мозг Спартака.
Регистрация: 2.12.2014
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 14:52) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Нассал что ли на контракт???

ОФИЦИАЛЬНО laughing
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пописал это как?Нассал что ли на контракт???
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 14:41) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
По Глушакову - рад ,по Комбарову - нет.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
+++
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ЕЕЕЕЕЕЕ
Регистрация: 11.06.2016
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