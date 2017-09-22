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Денис Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно продления контракта с красно-белыми. Соглашение 30-летнего футболиста с клубом продлено до 31 мая 2020 года.

"Счастлив играть в команде Старостиных", – написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:20
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№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 15:32) #
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online

Федун тебе этого не простит.)
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: zzzz (Сегодня, 15:32) #
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online

После подписания контракта запел. Тфу, мерзкое, необразованное и меркантильно существо
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Капитанище.
Регистрация: 12.02.2013
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