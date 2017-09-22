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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно продления контракта с красно-белыми. Соглашение 30-летнего футболиста с клубом продлено до 31 мая 2020 года.
"Счастлив играть в команде Старостиных", – написал Глушаков в Инстаграме.
"Счастлив играть в команде Старостиных", – написал Глушаков в Инстаграме.
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