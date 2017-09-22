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Александр Бубнов: плевали ли лидеры премьер-лиги на Кубок России? Думаю, нет

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги 1/16 финала Кубка России.

"В командах ФНЛ играют в основном россияне. Но ничего, обыгрывают клубы РФПЛ. Желаю им только успехов в дальнейшем. Тем более в преддверии чемпионата мира есть возможность попасть в сборную. А почему нет? Двери в национальную команду открыты, если хорошо себя проявлять, то это реально.

Плевали лидеры премьер-лиги на Кубок России или нет? "Зенит" – нет, уверен, что нет. Начали не основным составом, но по ходу Манчини выпустил лидеров. Сильно повлияло удаление, не будь его, матч сложился бы по-другому.

"Локомотив" – нет. Семин сказал, что наделали много ошибок, а потом пытались их исправлять, но не смогли. "Краснодар" – тоже нет. Шалимов назвал позором вылет из-за плохого настроя. Шалимов проводил ротацию состава перед "Зенитом", но "Краснодар" хотел пройти дальше.

ЦСКА – сложно сказать. Ротация была очень большой, хотя всего несколько человек никогда не играли в основе. Большинство не имеет регулярной практики, но это ближайший резерв. Впрочем, игра этого ротированного состава – позор для РФПЛ. Армейцы не создали практически ни одного момента. Не было настроя, самоотдачи – ходили пешком. По армейцам все понятно – им нужно догонять лидеров РФПЛ и готовиться к "МЮ" в Лиге чемпионов", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 15:51
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(2)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кубок наглядно показал, что за резервы в клубах, где нам тягаться в еврокубках без ротации состава,а кем ротировать кубок и показал.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
"Семин сказал... Шалимов сказал..." а что они должны были говорить? Что всё под контролем, так и хотели? Конечно все щас будут говорить что хотели выиграть кубок вторым составом, но не получилось...
Регистрация: 6.05.2009
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