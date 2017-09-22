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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Защитник "Анжи" Магомед Мусалов перенес операцию на колене
Защитник "Анжи" Магомед Мусалов в четверг перенес операцию в связи разрывом передней крестообразной связки колена, информирует официальный сайт махачкалинской команды.
Напомним, игрок получил травму в ходе одной из тренировок.
"Мусалову была сделана магнитно-резонансная томография. К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным - у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо", - сообщил главный врач "Анжи" Хаджимурад Хизроев.
Напомним, игрок получил травму в ходе одной из тренировок.
"Мусалову была сделана магнитно-резонансная томография. К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным - у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо", - сообщил главный врач "Анжи" Хаджимурад Хизроев.
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