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Защитник "Анжи" Магомед Мусалов перенес операцию на колене

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов в четверг перенес операцию в связи разрывом передней крестообразной связки колена, информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Напомним, игрок получил травму в ходе одной из тренировок.

"Мусалову была сделана магнитно-резонансная томография. К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным - у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо", - сообщил главный врач "Анжи" Хаджимурад Хизроев.
Теги: Анжи
Сегодня, 15:59
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