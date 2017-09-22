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Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года от ФИФА

ФИФА объявила тройку претендентов на приз лучшему игроку мира 2017 года.

В нее вошли: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения "Золотого мяча" к журналу France Football.
Теги: Роналду Месси Неймар
Сегодня, 17:06
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