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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года от ФИФА
ФИФА объявила тройку претендентов на приз лучшему игроку мира 2017 года.
В нее вошли: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.
Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения "Золотого мяча" к журналу France Football.
В нее вошли: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.
Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения "Золотого мяча" к журналу France Football.
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