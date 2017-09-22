Неймар не поможет "ПСЖ" в матче с "Монпелье"

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает AS.У бразильца есть небольшое повреждение.Главный тренер Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем Неймара перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии".