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Неймар не поможет "ПСЖ" в матче с "Монпелье"

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает AS.

У бразильца есть небольшое повреждение.

Главный тренер Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем Неймара перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии".
Теги: Неймар ПСЖ Монпелье
Сегодня, 17:47
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
небольшое повреждение после дружеского ужина, понятно
Регистрация: 18.08.2013
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