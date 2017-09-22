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"Динамо" обыграло ЦСКА в матче молодежного первенства

В матче 11-го тура молодёжного первенства России московское "Динамо" принимало на своём поле ЦСКА.

Молодежное первенство

11 тур

"Динамо" - ЦСКА 2:1

Голы: Грулев, 8, Жиронкин, 67, Грулев, 69

"Динамо": Зириков, Ненахов, Евгеньев,Калачёв, Грулев, Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Лацевич (Бурыкин, 67)

ЦСКА: Помазун, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Неплюев (Жиронкин, 60), Анисимов, Леонов, Тикнизян, Гордюшенко (Пухов, 46), Хосонов (Меренчуков, 46), Олейников

Предупреждения: Маклако, 44
Теги: Динамо ЦСКА
Сегодня, 18:00
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2
(1)
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Обольский не играл- шанс в основе. Может продолжит голы забивать и в основе.
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: командир (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (2)

Тяжело пацанам через день играть
Регистрация: 7.03.2016
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