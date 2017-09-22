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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" обыграло ЦСКА в матче молодежного первенства
В матче 11-го тура молодёжного первенства России московское "Динамо" принимало на своём поле ЦСКА.
Молодежное первенство
11 тур
"Динамо" - ЦСКА 2:1
Голы: Грулев, 8, Жиронкин, 67, Грулев, 69
"Динамо": Зириков, Ненахов, Евгеньев,Калачёв, Грулев, Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Лацевич (Бурыкин, 67)
ЦСКА: Помазун, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Неплюев (Жиронкин, 60), Анисимов, Леонов, Тикнизян, Гордюшенко (Пухов, 46), Хосонов (Меренчуков, 46), Олейников
Предупреждения: Маклако, 44
Молодежное первенство
11 тур
"Динамо" - ЦСКА 2:1
Голы: Грулев, 8, Жиронкин, 67, Грулев, 69
"Динамо": Зириков, Ненахов, Евгеньев,Калачёв, Грулев, Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Лацевич (Бурыкин, 67)
ЦСКА: Помазун, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Неплюев (Жиронкин, 60), Анисимов, Леонов, Тикнизян, Гордюшенко (Пухов, 46), Хосонов (Меренчуков, 46), Олейников
Предупреждения: Маклако, 44
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