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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дарио Срна приостановил свою карьеру
"Шахтер" на своем официальном сайте сообщил, что капитан Дарио Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.
"Шахтёр" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.
Вместе с тем ФК "Шахтёр" считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.
Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства", - говорится в сообщении.
"Шахтёр" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.
Вместе с тем ФК "Шахтёр" считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.
Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства", - говорится в сообщении.
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