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Дарио Срна приостановил свою карьеру

"Шахтер" на своем официальном сайте сообщил, что капитан Дарио Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.

"Шахтёр" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК "Шахтёр" считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства", - говорится в сообщении.
Теги: Срна Шахтер
Сегодня, 20:14
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