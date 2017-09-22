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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зинедин Зидан: теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением от предстоящего матча против "Алавеса", за который играет его сын Энцо.
"Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это игра "Алавес" - "Реал", и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью" - цитирует Зидана Sport.es.
"Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это игра "Алавес" - "Реал", и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью" - цитирует Зидана Sport.es.
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