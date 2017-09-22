Зинедин Зидан: теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением от предстоящего матча против "Алавеса", за который играет его сын Энцо."Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это игра "Алавес" - "Реал", и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью" - цитирует Зидана Sport.es.