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Зинедин Зидан: теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением от предстоящего матча против "Алавеса", за который играет его сын Энцо.

"Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это игра "Алавес" - "Реал", и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью" - цитирует Зидана Sport.es.
Теги: Зидан Реал Алавес
Сегодня, 21:29
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