Битва лидеров и битвы преследователей. Превью 11-го тура РФПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 22:52
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
Вчера 22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (10)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (10)
Вчера 22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
Вчера 22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (3)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (3)
Вчера 21:38
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
Вчера 21:25
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (3)
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (3)
Вчера 20:50
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Вчера 20:23
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (6)
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (6)
Вчера 20:14
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Вчера 19:27
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (1)
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (1)
Вчера 19:01
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (33)
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (33)
Вчера 18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Вчера 18:00
"Динамо" обыграло ЦСКА в матче молодежного первенства (4)
"Динамо" обыграло ЦСКА в матче молодежного первенства (4)
Вчера 17:47
Неймар не поможет "ПСЖ" в матче с "Монпелье" (1)
Неймар не поможет "ПСЖ" в матче с "Монпелье" (1)
Вчера 17:26
Квинси Промес и Роша пропускают тренировку "Спартака" (9)
Квинси Промес и Роша пропускают тренировку "Спартака" (9)
Вчера 15:48
Георгий Черданцев: а что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотел (1)
Георгий Черданцев: а что такие переживания по поводу Кубка? Выиграл тот, кто больше хотел (1)
Битва лидеров и битвы преследователей. Превью 11-го тура РФПЛ
Предстоящий игровой день пестрит яркими вывесками - "Динамо" - ЦСКА, "Ростов" - Локомотив" и, конечно же, "Краснодар" - "Зенит". Rusfootball.info рассказывает о встречах 11-го тура РФПЛ.
«Динамо» и ЦСКА практически синхронно вылетели из кубка, при этом зайдя в дополнительные полчаса игры. Теперь они могут со спокойной душой продолжать сезон встречей друг с другом. «Бело-голубые» уже давно не побеждали, что позволяет говорить о кризисе в команде. Многие источники уверяют, что позиции Калитвинцева пока еще достаточно прочны, но отсутствие положительного результата в ближайших играх может значительно приблизить тренера к отставке. В этой связи очень не кстати «Динамо» потеряло двух ключевых игроков – Рыков и Панченко выбыли на достаточно продолжительный срок.
ЦСКА не страдает ни от травм, ни от частых поражений, но вряд ли промежуточное четвертое место в турнирной таблице вызывает у «армейцев» большую радость. Во многом по этой причине Гончаренко пожертвовал кубком, отправив в Курск молодежь. Игроки основы получили отдых и в классическом недельном цикле готовились к дерби и к последующей игре в Лиге Чемпионов. Единственным исключением стал Александр Головин, который сыграл в кубке из-за того, что в субботу он не сможет выйти на поле из-за дисквалификации.
23 сентября, 16:30, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Головин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Тиам, Соснин, Темников – Вандерсон, Бечирай
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов – Витиньо
Последние матчи: В Н П Н П / В Н П В В
Статистика личных встреч: 50 +19 =14 -17 67:68
Котировки: 4.55 - 3.42 - 1.86
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
«Спартак» стал одним из немногих клубов Премьер-Лиги, кто вышел в стадию 1/8 финала. Массимо Каррера выставил полностью основной состав, что помогло его команде одержать важную с точки зрения психологии победу. «Красно-белые» показали добротный футбол, который уже стал напоминать что-то чемпионское. Впрочем, выезд в Краснодар не обошелся без неприятностей. Квинси Промес покинул поле с жалобами на дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра. Пока что нет ясности относительно серьезности повреждения, но практически наверняка голландец не сыграет против «Анжи». Аналогичная ситуация у Педро Роши – новичок «Спартака» испытывает дискомфорт в икроножной мышце и может пропустить несколько встреч.
Впрочем, махачкалинский клуб сейчас находится в таком состоянии, что не кажется, что он может зацепиться за очки в предстоящей игре. Вадиму Скрипченко не удается найти нужные рычаги управления, и на данный момент его команда уверенно замыкает турнирную таблицу. Осложняется ситуация тем, что небольшие повреждения имеют Липартия и Яковлев – их участие в матче со «Спартаком» под вопросом. Интересно, что «Анжи» проиграл три последних встречи с «красно-белыми», не забив при этом ни одного гола. Смею предположить, что велика вероятность того, что эта неприятная для «махачкалинцев» серия продолжится.
23 сентября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Комбаров, Джикия, Таски, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Самедов, Джано, Пашалич – Луис Адриано
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов – Хубулов, Данченко, Афонин, Кацаев, Маркелов – Прудников
Последние матчи: П П Н В Н / П П В Н П
Статистика личных встреч: 20 +13 =3 -4 34:17
Котировки: 1.31 - 5.60 - 10.00
Матчи прошлого сезона: 2:0, 1:0
Трансляция матча:
После победы над «Тюменью» и выхода в следующую стадию кубка «Тосно» отправится на выезд в Екатеринбург. Парфенов на этот раз не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Шахова, поэтому, скорее всего, на поле вновь выйдет Буйволов. Под вопросом участием в матче Карницкого, который не до конца восстановился после мышечной травмы. Любопытно, что в кубковой встрече впервые за «тосненцев» сыграл Владимир Быстров. Он провел на поле порядка 30 минут, а после этого заявил, что надеется получать еще больше игрового времени.
Что касается «Урала», то он рискует остаться в предстоящей домашней игре без Фидлера и Ильина. Зато на этой неделе в общей группе начали тренироваться Портнягин и Балажиц. Любопытно, что подопечные Тарханова в этом сезоне еще ни разу не побеждали и не проигрывали на своем поле – все пять встреч на «СКБ-Банк Арене» они свели к мирному исходу. При этом их нынешний соперник еще ни разу в своем дебютном чемпионате в Премьер-Лиге не играл на выезде вничью. Таким образом, в любом случае одна из этих серий прервется в ближайшее воскресенье, но какая именно? Вот это самый интересный вопрос.
24 сентября, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – Шахов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Балажиц, Кулаков, Чернов – Емельянов, Бавин, Димитров, Чантурия, Бикфалви – Манучарян
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев – Мирзов, Казаев, Палиенко, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: Н Н П Н В / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.37 - 3.08 - 3.30
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Интереснейшая встреча пройдет в Ростове-на-Дону. «Локомотив» практически основным составом отчаянно пытался обыграть «Крылья Советов», провел на поле 120 минут, но все-таки вылетел. Вопрос восстановления игроков будет стоять крайне остро, ведь у подопечных Семина плотный график, да еще и «Ростов» свое дело в кубке сделал за стандартные два тайма по 45 минут. Меж тем, матч в чемпионате будет крайне важным для обеих команд. Хозяева идут всего лишь в четырех очках позади «Локо» и очень хотят приблизиться к лидирующей тройке.
Столичный клуб, конечно, абсолютно против такого развития событий. Очевидно, что «железнодорожники» изо всех сил постараются одержать победу. Статистика последних лет, правда, не обещает им ничего хорошего. «Ростов» не проигрывал «Локомотиву» в двух предыдущих сезонах. Возможно, в этом была большая заслуга Бердыева, но Кучук на старте нынешнего чемпионата показывает, что он совсем не хуже Курбана Бекиевича – «ростовчане» продолжают надежно играть в обороне, не забывая при этом об атаке. Что касается потерь, то у клуба с берегов Дона их нет, а у «Локо» по-прежнему вне игры Чорлука, Ари и Маргасов.
24 сентября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов, Паршивлюк – Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов – Бухаров
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Баринов – И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
Последние матчи: В Н Н Н П / П В В Н П
Статистика личных встреч: 46 +5 =15 -26 32:75
Котировки: 2.60 - 2.85 - 3.17
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:0
Трансляция матча:
Сергей Семак не привез на кубковый матч своих сильнейших игроков и поплатился за это вылетом из турнира. Но зато теперь его команда должна в более оптимальных кондициях подойти к следующей игре чемпионата. Стратегически она будет крайне важной, поскольку «Уфа» и «Арсенал» находятся на соседних строчках в турнирной таблице, располагаясь при этом крайне близко к зоне вылета. «Уфимцы» явно испытывают проблемы с игрой и результатом. На данный момент их безвыигрышная серия в Премьер-Лиге составляет 6 встреч, и все менее скромно проскакивают фразы о возможной отставке Семака.
«Туляки» испытывали похожие трудности в начале сезона, но достаточно успешно с ними справились. Сейчас подопечные Божовича стабильно набирают очки и постепенно все дальше отходят от опасной зоны внизу турнирной таблицы. Травмированных в составе «Арсенала» минимум – Григалава и Берхамов продолжают залечивать давние повреждения. У «Уфы» по официальным данным все игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшее воскресенье.
24 сентября, 16:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Йокич – Обляков, Засеев, Стоцкий, Слай – Фатаи
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Максимов, Чаушич, Александров, Боурчану – Шевченко, Джорджевич
Последние матчи: П Н П П П / Н В П Н В
Статистика личных встреч: 4 +3 =0 -1 4:1
Котировки: 2.22 - 3.05 - 3.69
Матчи прошлого сезона: 2:0, 1:0
Трансляция матча:
Главный матч тура состоится в Краснодаре. Одноименный футбольный клуб достаточно неожиданно уступил «Томи» в кубке, но при этом большая часть игроков основного состава осталась дома и получила дополнительное время на подготовку к важнейшей встрече в чемпионате. Безусловно, когда у тебя на носу битва за лидерство с «Зенитом», можно смело пренебречь менее статусным турнирном. Меж тем, лазарет краснодарского клуба уже совсем пустой. В нем остается только восстанавливающийся после травмы колена Странберг. У «питерцев», в свою очередь, травмированных нет.
Манчини также провел ротацию во встрече с питерским «Динамо». Привело это к неутешительному результату, но опять-таки игроки основы в это время полноценно готовились к «Краснодару». Вполне вероятно, что в воскресенье у «Зенита» будет практически полностью другой состав по сравнению с четвергом. Предстоящая встреча интересна еще и тем, что «быки» на данный момент еще не проигрывали на своем поле, а «сине-бело-голубые» вообще никому не позволяли себя обыграть в нынешнем чемпионате. В этой связи напрашивается ставка на ничью, но букмекеры уверены, что этот исход самый маловероятный.
24 сентября, 19:00, стадион "Краснодар", Крaснодар
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Каборе, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси – Дзюба
Последние матчи: Н Н В В В / В В Н Н В
Статистика личных встреч: 12 +2 =3 -7 8:22
Котировки: 3.01 - 3.18 - 2.48
Матчи прошлого сезона: 2:1, 0:1
Трансляция матча:
Пермский «Амкар», кажется, вновь обретает свою игру. По крайней мере, вслед за выездной победой над «Локомотивом» последовал успех в кубке против «Факела». При этом «пермякам» удалось наколотить целых четыре гола в ворота воронежского клуба. Теперь подопечным Гаджиева нужно перенести положительный опыт на домашние матчи. Пока что в нынешнем сезоне им еще не удавалось выиграть на своем поле. Более того, «пермяки» даже не радовали своих болельщиков забитыми голами.
«СКА-Хабаровск» не является эталоном надежности при игре в обороне и ни разу не побеждал на выезде, но нельзя забывать, что подопечные Поддубского вошли в любопытную ничейную серию. Как ни крути, а она дает полное право говорить о том, что «хабаровчане» не проигрывают с 5 августа. Неплохо для новичка Премьер-Лиги. При этом дальневосточный клуб сумел пробиться в 1/8 финала кубка, оставив за бортом турнира вполне себе звездный «Арарат». Если говорить о потерях, то у «СКА» не сможет сыграть Землянухин, а у «Амкара» - Огуде и Гасилин.
25 сентября, 17:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков – Бодул
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский – Габулов, Дедечко, Савичев, Корян, Карасев – Маркович
Последние матчи: Н П В П В / Н Н Н Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.72 - 3.30 - 6.40
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Завершится программа 11-го тура в Грозном, но не на привычной «Ахмат Арене». В связи с техническими работами по восстановлению газона на основном стадионе «грозненцев» их матч с «Рубином» был перенесен на стадион имени Билимханова. Что ж, решение представляется правильным, потому что намного лучше играть на нормальном поле. Впрочем, будут ли от этого более качественно действовать хозяева? Последние матчи команды Кононова в чемпионате заканчивались без поражений, но кубковый разгром от «Енисея» вновь натолкнул на мысли о том, что не все ладно в «Ахмате» в игровом плане.
У «Рубина» дела вроде бы обстоят получше – вот и в кубке подопечным Бердыева удалось пройти дальше. Но в последних двух турах Премьер-Лиги они терпели поражения и слегка отстали от группы лидеров. Впрочем, и «казанцы», и «грозненцы» продолжают вести активную борьбу за места в еврокубках. С этой точки зрения их очная встреча будет крайне важной. Все-таки они сейчас идут с равными показателями, имея по 14 очков. «Рубину» в Грозном предстоит обойтись без дисквалифицированного Граната и без травмированных Камболова и Кузьмина. «Ахмат» по-прежнему не может рассчитывать на помощь Гиголаева и Балая. Участие в матче Олега Иванова находится под вопросом – полузащитник грозненского клуба заканчивает восстановление после мышечного повреждения.
25 сентября, 19:30, стадион "имени Билимханова", Грозный
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – Гранат
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель – Роши, Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
"Рубин": Рыжиков – Сигурдссон, Кудряшов, Набиуллин, Бауэр, Навас – Оздоев, Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
Последние матчи: П П В Н Н / Н В В П П
Статистика личных встреч: 20 +6 =8 -6 19:24
Котировки: 2.37 - 3.16 - 3.22
Матчи прошлого сезона: 3:1, 1:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Динамо" – ЦCКА
«Динамо» и ЦСКА практически синхронно вылетели из кубка, при этом зайдя в дополнительные полчаса игры. Теперь они могут со спокойной душой продолжать сезон встречей друг с другом. «Бело-голубые» уже давно не побеждали, что позволяет говорить о кризисе в команде. Многие источники уверяют, что позиции Калитвинцева пока еще достаточно прочны, но отсутствие положительного результата в ближайших играх может значительно приблизить тренера к отставке. В этой связи очень не кстати «Динамо» потеряло двух ключевых игроков – Рыков и Панченко выбыли на достаточно продолжительный срок.
ЦСКА не страдает ни от травм, ни от частых поражений, но вряд ли промежуточное четвертое место в турнирной таблице вызывает у «армейцев» большую радость. Во многом по этой причине Гончаренко пожертвовал кубком, отправив в Курск молодежь. Игроки основы получили отдых и в классическом недельном цикле готовились к дерби и к последующей игре в Лиге Чемпионов. Единственным исключением стал Александр Головин, который сыграл в кубке из-за того, что в субботу он не сможет выйти на поле из-за дисквалификации.
23 сентября, 16:30, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Головин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Тиам, Соснин, Темников – Вандерсон, Бечирай
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов – Витиньо
Последние матчи: В Н П Н П / В Н П В В
Статистика личных встреч: 50 +19 =14 -17 67:68
Котировки: 4.55 - 3.42 - 1.86
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Спартак" – "Анжи"
«Спартак» стал одним из немногих клубов Премьер-Лиги, кто вышел в стадию 1/8 финала. Массимо Каррера выставил полностью основной состав, что помогло его команде одержать важную с точки зрения психологии победу. «Красно-белые» показали добротный футбол, который уже стал напоминать что-то чемпионское. Впрочем, выезд в Краснодар не обошелся без неприятностей. Квинси Промес покинул поле с жалобами на дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра. Пока что нет ясности относительно серьезности повреждения, но практически наверняка голландец не сыграет против «Анжи». Аналогичная ситуация у Педро Роши – новичок «Спартака» испытывает дискомфорт в икроножной мышце и может пропустить несколько встреч.
Впрочем, махачкалинский клуб сейчас находится в таком состоянии, что не кажется, что он может зацепиться за очки в предстоящей игре. Вадиму Скрипченко не удается найти нужные рычаги управления, и на данный момент его команда уверенно замыкает турнирную таблицу. Осложняется ситуация тем, что небольшие повреждения имеют Липартия и Яковлев – их участие в матче со «Спартаком» под вопросом. Интересно, что «Анжи» проиграл три последних встречи с «красно-белыми», не забив при этом ни одного гола. Смею предположить, что велика вероятность того, что эта неприятная для «махачкалинцев» серия продолжится.
23 сентября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Комбаров, Джикия, Таски, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Самедов, Джано, Пашалич – Луис Адриано
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов – Хубулов, Данченко, Афонин, Кацаев, Маркелов – Прудников
Последние матчи: П П Н В Н / П П В Н П
Статистика личных встреч: 20 +13 =3 -4 34:17
Котировки: 1.31 - 5.60 - 10.00
Матчи прошлого сезона: 2:0, 1:0
Трансляция матча:
"Урал" – "Тосно"
После победы над «Тюменью» и выхода в следующую стадию кубка «Тосно» отправится на выезд в Екатеринбург. Парфенов на этот раз не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Шахова, поэтому, скорее всего, на поле вновь выйдет Буйволов. Под вопросом участием в матче Карницкого, который не до конца восстановился после мышечной травмы. Любопытно, что в кубковой встрече впервые за «тосненцев» сыграл Владимир Быстров. Он провел на поле порядка 30 минут, а после этого заявил, что надеется получать еще больше игрового времени.
Что касается «Урала», то он рискует остаться в предстоящей домашней игре без Фидлера и Ильина. Зато на этой неделе в общей группе начали тренироваться Портнягин и Балажиц. Любопытно, что подопечные Тарханова в этом сезоне еще ни разу не побеждали и не проигрывали на своем поле – все пять встреч на «СКБ-Банк Арене» они свели к мирному исходу. При этом их нынешний соперник еще ни разу в своем дебютном чемпионате в Премьер-Лиге не играл на выезде вничью. Таким образом, в любом случае одна из этих серий прервется в ближайшее воскресенье, но какая именно? Вот это самый интересный вопрос.
24 сентября, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – Шахов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Балажиц, Кулаков, Чернов – Емельянов, Бавин, Димитров, Чантурия, Бикфалви – Манучарян
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев – Мирзов, Казаев, Палиенко, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: Н Н П Н В / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.37 - 3.08 - 3.30
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Ростов" - "Локомотив"
Интереснейшая встреча пройдет в Ростове-на-Дону. «Локомотив» практически основным составом отчаянно пытался обыграть «Крылья Советов», провел на поле 120 минут, но все-таки вылетел. Вопрос восстановления игроков будет стоять крайне остро, ведь у подопечных Семина плотный график, да еще и «Ростов» свое дело в кубке сделал за стандартные два тайма по 45 минут. Меж тем, матч в чемпионате будет крайне важным для обеих команд. Хозяева идут всего лишь в четырех очках позади «Локо» и очень хотят приблизиться к лидирующей тройке.
Столичный клуб, конечно, абсолютно против такого развития событий. Очевидно, что «железнодорожники» изо всех сил постараются одержать победу. Статистика последних лет, правда, не обещает им ничего хорошего. «Ростов» не проигрывал «Локомотиву» в двух предыдущих сезонах. Возможно, в этом была большая заслуга Бердыева, но Кучук на старте нынешнего чемпионата показывает, что он совсем не хуже Курбана Бекиевича – «ростовчане» продолжают надежно играть в обороне, не забывая при этом об атаке. Что касается потерь, то у клуба с берегов Дона их нет, а у «Локо» по-прежнему вне игры Чорлука, Ари и Маргасов.
24 сентября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов, Паршивлюк – Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов – Бухаров
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Баринов – И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
Последние матчи: В Н Н Н П / П В В Н П
Статистика личных встреч: 46 +5 =15 -26 32:75
Котировки: 2.60 - 2.85 - 3.17
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:0
Трансляция матча:
"Уфа" – "Арсенал"
Сергей Семак не привез на кубковый матч своих сильнейших игроков и поплатился за это вылетом из турнира. Но зато теперь его команда должна в более оптимальных кондициях подойти к следующей игре чемпионата. Стратегически она будет крайне важной, поскольку «Уфа» и «Арсенал» находятся на соседних строчках в турнирной таблице, располагаясь при этом крайне близко к зоне вылета. «Уфимцы» явно испытывают проблемы с игрой и результатом. На данный момент их безвыигрышная серия в Премьер-Лиге составляет 6 встреч, и все менее скромно проскакивают фразы о возможной отставке Семака.
«Туляки» испытывали похожие трудности в начале сезона, но достаточно успешно с ними справились. Сейчас подопечные Божовича стабильно набирают очки и постепенно все дальше отходят от опасной зоны внизу турнирной таблицы. Травмированных в составе «Арсенала» минимум – Григалава и Берхамов продолжают залечивать давние повреждения. У «Уфы» по официальным данным все игроки здоровы и готовы выйти на поле в ближайшее воскресенье.
24 сентября, 16:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Йокич – Обляков, Засеев, Стоцкий, Слай – Фатаи
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Максимов, Чаушич, Александров, Боурчану – Шевченко, Джорджевич
Последние матчи: П Н П П П / Н В П Н В
Статистика личных встреч: 4 +3 =0 -1 4:1
Котировки: 2.22 - 3.05 - 3.69
Матчи прошлого сезона: 2:0, 1:0
Трансляция матча:
"Краснодар" – "Зенит"
Главный матч тура состоится в Краснодаре. Одноименный футбольный клуб достаточно неожиданно уступил «Томи» в кубке, но при этом большая часть игроков основного состава осталась дома и получила дополнительное время на подготовку к важнейшей встрече в чемпионате. Безусловно, когда у тебя на носу битва за лидерство с «Зенитом», можно смело пренебречь менее статусным турнирном. Меж тем, лазарет краснодарского клуба уже совсем пустой. В нем остается только восстанавливающийся после травмы колена Странберг. У «питерцев», в свою очередь, травмированных нет.
Манчини также провел ротацию во встрече с питерским «Динамо». Привело это к неутешительному результату, но опять-таки игроки основы в это время полноценно готовились к «Краснодару». Вполне вероятно, что в воскресенье у «Зенита» будет практически полностью другой состав по сравнению с четвергом. Предстоящая встреча интересна еще и тем, что «быки» на данный момент еще не проигрывали на своем поле, а «сине-бело-голубые» вообще никому не позволяли себя обыграть в нынешнем чемпионате. В этой связи напрашивается ставка на ничью, но букмекеры уверены, что этот исход самый маловероятный.
24 сентября, 19:00, стадион "Краснодар", Крaснодар
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Каборе, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси – Дзюба
Последние матчи: Н Н В В В / В В Н Н В
Статистика личных встреч: 12 +2 =3 -7 8:22
Котировки: 3.01 - 3.18 - 2.48
Матчи прошлого сезона: 2:1, 0:1
Трансляция матча:
"Амкар" – "СКА-Хабаровск"
Пермский «Амкар», кажется, вновь обретает свою игру. По крайней мере, вслед за выездной победой над «Локомотивом» последовал успех в кубке против «Факела». При этом «пермякам» удалось наколотить целых четыре гола в ворота воронежского клуба. Теперь подопечным Гаджиева нужно перенести положительный опыт на домашние матчи. Пока что в нынешнем сезоне им еще не удавалось выиграть на своем поле. Более того, «пермяки» даже не радовали своих болельщиков забитыми голами.
«СКА-Хабаровск» не является эталоном надежности при игре в обороне и ни разу не побеждал на выезде, но нельзя забывать, что подопечные Поддубского вошли в любопытную ничейную серию. Как ни крути, а она дает полное право говорить о том, что «хабаровчане» не проигрывают с 5 августа. Неплохо для новичка Премьер-Лиги. При этом дальневосточный клуб сумел пробиться в 1/8 финала кубка, оставив за бортом турнира вполне себе звездный «Арарат». Если говорить о потерях, то у «СКА» не сможет сыграть Землянухин, а у «Амкара» - Огуде и Гасилин.
25 сентября, 17:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков – Бодул
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский – Габулов, Дедечко, Савичев, Корян, Карасев – Маркович
Последние матчи: Н П В П В / Н Н Н Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.72 - 3.30 - 6.40
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Ахмат" - "Рубин"
Завершится программа 11-го тура в Грозном, но не на привычной «Ахмат Арене». В связи с техническими работами по восстановлению газона на основном стадионе «грозненцев» их матч с «Рубином» был перенесен на стадион имени Билимханова. Что ж, решение представляется правильным, потому что намного лучше играть на нормальном поле. Впрочем, будут ли от этого более качественно действовать хозяева? Последние матчи команды Кононова в чемпионате заканчивались без поражений, но кубковый разгром от «Енисея» вновь натолкнул на мысли о том, что не все ладно в «Ахмате» в игровом плане.
У «Рубина» дела вроде бы обстоят получше – вот и в кубке подопечным Бердыева удалось пройти дальше. Но в последних двух турах Премьер-Лиги они терпели поражения и слегка отстали от группы лидеров. Впрочем, и «казанцы», и «грозненцы» продолжают вести активную борьбу за места в еврокубках. С этой точки зрения их очная встреча будет крайне важной. Все-таки они сейчас идут с равными показателями, имея по 14 очков. «Рубину» в Грозном предстоит обойтись без дисквалифицированного Граната и без травмированных Камболова и Кузьмина. «Ахмат» по-прежнему не может рассчитывать на помощь Гиголаева и Балая. Участие в матче Олега Иванова находится под вопросом – полузащитник грозненского клуба заканчивает восстановление после мышечного повреждения.
25 сентября, 19:30, стадион "имени Билимханова", Грозный
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – Гранат
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель – Роши, Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
"Рубин": Рыжиков – Сигурдссон, Кудряшов, Набиуллин, Бауэр, Навас – Оздоев, Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
Последние матчи: П П В Н Н / Н В В П П
Статистика личных встреч: 20 +6 =8 -6 19:24
Котировки: 2.37 - 3.16 - 3.22
Матчи прошлого сезона: 3:1, 1:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.