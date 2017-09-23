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Ролан Гусев: кадровые проблемы не лишают "Динамо" шансов на успех в матче с ЦСКА

Экс-полузащитник столичных ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев в преддверии матча между двумя его бывшими командами в рамках 11-го тура чемпионата России в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от предстоящего дерби.

- Конечно, это две далеко не чужие для меня команды. «Динамо» - это мои молодые годы и детско-юношеская школа, в ЦСКА я состоялся как футболист: много выиграл. Так что этот матч, конечно, очень интересен для меня, - сказал Гусев.

- Когда встречаются две не чужие команды, сердце часто разрывается на части. Будете болеть за ничью?

- Провокационные вопросы задаете. Я буду болеть за красивый футбол.

- Если армейцы борются за верхние строчки турнирной таблицы, то динамовцы сегодня находятся только на 12-м месте.

- Конечно, «Динамо» и ЦСКА сейчас решают разные задачи. Разумеется, фаворит предстоящей игры - ЦСКА. Тем не менее, несмотря на то, на каких местах обе команды находятся, это дерби всегда проходило в боевом ключе. Уверен, что предстоящий матч исключением не станет.

- Тем не менее, два ключевых игрока «Динамо» - Кирилл Панченко и Владимир Рыков - выбыли из-за травм. Есть ли у динамовцев шансы в их отсутствие?

- Шансы есть всегда у любой команды в любой ситуации. На днях в Кубке России мы наблюдали, как заведомо более слабые команды «вынесли» из турнира половину Премьер-лиги: вылетели и «Краснодар», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Зенит» и многие другие команды. Так что ничего невозможного нет: сейчас любая команда может обыграть кого угодно.

- Какой игры ожидаете в предстоящем столичном дерби? Какой тактики будут придерживаться соперники?

- Думаю, что «Динамо» будет действовать от обороны. Уверен, что динамовцы прекрасно понимают: раскрываться в матче с ЦСКА равносильно самоубийству. Мне кажется, что бело-голубые построят свою игру на контратаках, а ЦСКА все-таки будет игру контролировать. Но это мое личное мнение. Футбол непредсказуем, и здесь все может повернуться совсем по-другому.

- ЦСКА на предыдущей неделе успешно стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв в гостях португальскую «Бенфику» (2:1). Каковы, на ваш взгляд, шансы армейцев на европейской арене?

- Мое мнение, что в Лиге чемпионов у красно-синих очень хорошие шансы. Победа над «Бенфикой» - прекрасный фундамент. И я думаю, армейцам надо приложить все усилия, чтобы выйти из группы.

- Старт нынешнего чемпионата России чем-то удивил вас?

- Пока, честно говоря, ничем. Чемпионат только начался, поэтому делать какие-то выводы рано. Этот сезон пока только набирает ход.

Напомним, что матч 11-го тура чемпионата РФПЛ «Динамо» - ЦСКА состоится 23 сентября в субботу на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30.
Теги: Гусев Динамо ЦСКА
Сегодня, 08:26
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