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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Рамос в ближайшее время продлит контракт с "Реалом"
Капитан "Реала" Серхио Рамос продлит контракт с мадридским клубом, передает Marca.
Новое соглашение будет действовать до лета 2021-го, прежнее было - до лета 2020-го. Отмечается, что новым контрактом руководство "Реала" хочет отблагодарить Рамоса за плодотворное сотрудничество.
Новое соглашение будет действовать до лета 2021-го, прежнее было - до лета 2020-го. Отмечается, что новым контрактом руководство "Реала" хочет отблагодарить Рамоса за плодотворное сотрудничество.
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