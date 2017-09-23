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Серхио Рамос в ближайшее время продлит контракт с "Реалом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос продлит контракт с мадридским клубом, передает Marca.

Новое соглашение будет действовать до лета 2021-го, прежнее было - до лета 2020-го. Отмечается, что новым контрактом руководство "Реала" хочет отблагодарить Рамоса за плодотворное сотрудничество.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 09:04
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