Квинси Промес: я вернусь еще сильнее (фото)

Форвард "Спартака" Квинси Промес, который получил мышечную травму, поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Возвращение голландца в строй ожидается к матчу Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Спасибо за все ваши сообщения, я вернусь сильнее. Мои мысли с командой", - написал Промес в Инстаграме.