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Квинси Промес: я вернусь еще сильнее (фото)

Форвард "Спартака" Квинси Промес, который получил мышечную травму, поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Возвращение голландца в строй ожидается к матчу Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Спасибо за все ваши сообщения, я вернусь сильнее. Мои мысли с командой", - написал Промес в Инстаграме.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 09:18
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(3)
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:29) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Квинси боец, а травму не получил обидную, на кубковом матче могли поберечь парня, или не выпускать, или заменить после первого гола. С Анжи без него справятся, главное чтоб к Ливеру восстановился.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Apant1
Фотку смотрю, плохой всё же дизайн формы в этом году, надпись эта порнушная, вместо полосы, ромб теряется


Какая команда - такая и форма ! laughing А единственному хорошему игроку , вашему - здоровья .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:00) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
главное-здоровья всей команде!Мы с Вами!
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (3)

Здоровья и скорости! Фотку смотрю, плохой всё же дизайн формы в этом году, надпись эта порнушная, вместо полосы, ромб теряется
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья "летучий" голландец!...ждём к матчу с Ливерпулем
Регистрация: 17.05.2016
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