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Александр Бубнов: ЦСКА фаворит, думаю, он обыграет "Динамо"

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на игру 11-го тура чемпионата России между "Динамо" и ЦСКА.

"ЦСКА в любом случае фаворит, а тут еще Гончаренко сильнее ротировал состав, чем Калитвинцев. Плюс у "Динамо" серьезные потери в лице Рыкова и Панченко. Прогноз – 0:2", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов ЦСКА Динамо
Сегодня, 09:44
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